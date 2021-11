Articolo »

23 novembre 2021 Murisengo

Trifola d'Or a Murisengo La Fiera del Tartufo si chiude all’insegna della solidarietà Buon bilancio della manifestazione

di ch.c.

Tartufo sociale. Tartufo solidale. Oltre ad essere agricoltura, ambiente, storia, cultura, scienza e leggenda, in occasione dell’ultima domenica della Fiera Nazionale, il tartufo, a Murisengo, ha assunto un nuovo carattere, impreziosendosi di valore e aprendo una nuova strada per le prossime edizioni. A sorpresa, i 250 euro messi in palio dalla Unipol Sai di Murisengo per la miglior composizione di tartufi bianchi, vinti da Davide Curzietti di San Marzano Oliveto con il piatto da 976 grammi, sono stati, dallo stesso, devoluti al Comune di Murisengo per iniziative sociali. A sua volta, il sindaco Gianni Baroero ha deciso di destinarli al plesso scolastico del paese per attività e dotazioni didattiche.

