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Cultura

30 maggio 2026

30 maggio 2026 Casale Monferrato

Teatro Municipale Monferrato DanzArte a teatro: un sabato sera da “Galà di Stelle” Sabato 30 maggio alle ore 20.30, la terza edizione dell’importante progetto

La presentazione della kermesse avvenuta a Palatium Vetus ad Alessandria

di Paolo Giorcelli

Al via questo weekend la terza edizione di Monferrato DanzArte, il progetto a firma della Direttrice Artistica Patrizia Campassi che proprio nel 2026 celebra trent’anni dal suo esordio come Arenzano in Danza. Promosso dal Comune di Fubine e dall’Associazione Culturale Artesuoni, in partnership con il Comune di Casale, il sostegno della Fondazione CRAL, il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, e con il contributo di Energica S.R.L. società di energia elettrica e gas del Monferrato, Mecal storica azienda fubinese, LaRomi consulenti immobiliari e di altri sponsor privati, la kermesse riaccenderà domani, sabato 30 maggio, alle 20.30, i riflettori sul Galà Internazionale di Danza “Colline in Movimento”.

Sul palco del Teatro Municipale Patrizia Campassi consegnerà il Premio Monferrato DanzArte a Jacopo Bellussi, Primo Ballerino del Balletto di Amburgo, Étoile del Ballet du Capitole di Tolosa e oggi Primo Ballerino ospite a Les Ballets de Montecarlo, nonché già Direttore Artistico del Nervi International Ballet Festival di Genova. L’artista danzerà in coppia con Romina Contreras, Prima Ballerina a Les Ballets de Montecarlo.

La scaletta di performance del Galà di Stelle chiamerà all’appello nomi di punta del panorama internazionale. Provenienti entrambi dall’Opéra di Parigi, Claire Tesseyere e Lorenzo Lelli, quest’ultimo formatosi all’Accademia del Teatro Alla Scala, che si sta imponendo all’attenzione della critica per eccellenti qualità tecnico- interpretative, si cimenteranno in un Grand Pas Classique su coreografie di Victor Gsovsky e musica di Daniel Auber. Martin Nudo, dal Finnish National Ballet e Sara Renda, già Étoile dell’Opéra di Bordeaux, e già Premio DanzArenzanoArte, hanno in serbo un “Tango” di A. Melanyn basato sulla composizione di Astor Piazzolla. Infine, Federico levoli e Aya Okomura, del Balletto del Teatro Nazionale di Praga, esibiranno il Pas de Deux dal 3° atto del balletto Coppelia di Arthur Saint-Léon e Léo Delibes.

Saranno, invece, due giovani già in forza al Balletto di Plodviv in Bulgaria, Daniel Chernyavskiy e Victoria Collier, rispettivamente diplomati all’Hochschule Musik und Theater Munich e al Georgia Ballet, a ricevere le Borse di studio “Semi D’Arte”, assegnate a giovani talenti che nel corso dell’anno accademico si sono distinti all’interno di accreditate accademie nazionali ed Internazionali. La coppia interpreterà una coreografia di Marcello Algeri basata sul Violin Concerto n. 1 di Ezio Bosso.

L’ingresso al Galà sarà libero su prenotazione sul sito premiomonferratodanzarte.it.

Spazio domenica 31 maggio, ancora al Municipale casalese, a “La passione di essere altro”, format artistico-didattico per giovani aspiranti danzatori, con la collaborazione artistico-organizzativa del Collettivo Smoll APS diretto da Luca Filoscia e Radic’Arte APS - Azioni Danzate per la Comunità alla guida di da Chiara Borghini. La giornata, a partire dalle 10, accoglierà anche un workshop di danza contemporanea tenuto da Michele Merola, Direttore della Contemporary Dance Company e dell’Agora Coaching Projet. In serata, alle 20.30, è prevista l’esibizione finale dei partecipanti alla rassegna.