30 gennaio 2022

30 gennaio 2022 Sanremo

L'opera di John Sale Amadeus, Saldì e il poster di... Batmadeus La consegna a Sanremo

di r.m.

L'artista Giovanni Saldì, che si occupa di sviluppo di progetti d'arte ha consegnato al presentatore del festival di Sanremo, Amadeus, un poster tratto dall'opera di street art dell'artista John Sale realizzata su un muro adiacente al teatro Ariston, che rappresenta lo showman nei panni di Batmadeus.

Dice Saldì: "La kermesse rappresenta per la Rai e tutti gli operatori coinvolti una sorta di maratona, contro il tempo e imprevisti, ai quali solo un supereroe come Amadeus, già alla sua terza conduzione, può tenere testa. In questi giorni di festival sono apparsi sui muri adiacenti al teatro Ariston, dei grandi murali rappresentanti Il conduttore del festival nei panni di super eroe con in mano la cartellina da presentatore con il logo del festival.I dipinti murali realizzati a mano senza il sussidio di computer grafica sono stati dipinti a spray e pennello, cosi recita la descrizione ai piedi delle opere".

Nello stesso muro "uno accanto all'altro, sono stati rappresentati Drusilla Foer che sarà cooconduttrice, con un fumetto che si rifà alla bagarre fra Pillon, con la sua visione del mondo gender e la soubrette.Da qui il fumetto che recita "nella vita c'è chi ha sex appeal e chi solo sex a Pillon", quasi come dire che l'esponente della Lega abbia una sua visione del tutto personale della sfera riguardante la sessualità o forse più semplicemente non aggiornata".

"L'altro mega intervento d'arte è dedicato ai Måneskin, che partiti dall'Italia stanno avendo successo in America come gruppo importante a livello mondiale. Da qui il riferimento al colore delle bandiere presenti sul loro murale accompagnati da una frase emblematica per noi che ci occupiamo di arte, "Siamo fuori di testa ma diversi da loro...".

Saldì ha trovato interessante "il progetto di questo street artist, "John Sale" e ha fatto stampare tre poster remake dei murales originali, alla cui rielaborazione grafica hanno lavorato un gruppo di creativi casalesi, il grafico Gabriele Gioria, Iaia e Enrico Brunello di Officine Creative, e si è fatto tramite per la consegna diretta nelle mani di Amadeus.