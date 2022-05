Articolo »

28 maggio 2022

28 maggio 2022 Casale Monferrato

Mad for Science "OenoFood" frutta al Sobrero 10mila euro Tra i finalisti di “Le biotecnologie al servizio della salute dell’uomo e dell’ambiente”

di Chiara Cane

Si è svolta giovedì mattina, a Milano, la finale della VI Edizione del Concorso Mad for Science “Le biotecnologie al servizio della salute dell’uomo e dell’ambiente”, promosso da Fondazione DiaSorin e, ancora una volta, l’IIS Sobrero è risultato tra gli 8 licei finalisti sugli oltre 150 partecipanti.

In gara, il progetto OenoFood finalizzato allo studio delle proprietà antiossidanti derivati dagli estratti delle vinacce di Nebbiolo e Barbera nella conservazione degli alimenti. “I principi attivi, isolati e selezionati con metodo green, vengono veicolati attraverso l’incapsulazione in liposomi, sintetizzati nella nostra scuola, e utilizzati come conservanti naturali al posto di quelli chimici. Lo studio finale prevede la valutazione della shelf-life degli alimenti, ovvero della durata di conservazione – hanno spiegato Lorenzo Baldon e Simone Rocco (5°Elettronica), Luca Grimaldi, Nicole Musso, Emma Ravagnani, Gregorio Selvatici e Vittoria Bovio (Liceo delle Scienze Applicate, Internazionale), durante la diretta Facebook di ieri mattina. Per loro, 10mila euro di premio da investire nel laboratorio di biotecnologia.

Importanti alleati nella realizzazione del progetto sono: il Centro di Ricerche Applicate allo sviluppo enologico Enosis Meraviglia dell’enologo e scienziato del vino Donato Lanati a Fubine, il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino e il Dipartimento di Elettronica dell’Istituto Sobrero. Sono invece coordinatori del progetto: la docente di Biology Anna Chiara Arecchi e il tecnico di laboratorio del Sobrero e di Enosis Meraviglia Patrizia Cascio.

In giuria: Andrea Ballabio, Direttore TIGEM, Irene Bozzoni dell’Università La Sapienza Roma; Barbara Gallavotti, Giornalista, autrice e divulgatrice scientifica; Carlo Mazzone, Global Teacher Prize Ambassador; Ruggero Pardi dell’Università Vita Salute San Raffaele Milano.