Articolo »

Manifestazioni

15 aprile 2025

15 aprile 2025 Frassinello

Rassegna “Colli in Circo” a Frassinello con MagdaClan Si inizia mercoledì mattina

Artisti di strada. Saranno protagonisti in Monferrato

di Paolo Giorcelli

Tendone alzato da domani e fino a Pasqua per “Fantasy”. La compagnia MagdaClan rifà capolino nel campo sportivo di Frassinello con il Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica del Monferrato.

L’edizione 2025 porta avanti il progetto “Colli in Circo”, che raccoglie in sé la rassegna MonCirco diffuso e “Fantasy”: l’intera proposta di circo contemporaneo per il Monferrato è a cura di MagdaClan in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune e Pro Loco di Frassinello, Destinazione Monferrato, Teatro Sociale di Valenza, Ecomuseo della Pietra da Cantoni, Mediterranea, e vanta il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Ministero della Cultura, in rete con C.Re.S.Co. e Taleam e il contributo di Cereal Risi, Canato e Zaffiro Serramenti.

La kermesse è frutto della determinazione di due artisti monferrini di MagdaClan, Elena Bosco e Giulio Lanfranco, desiderosi di “riportare a casa” esperienze artistiche europee di circo contemporaneo, con un progetto che si fonda su condivisione e scambio. Nelle sue sei edizioni, ha ospitato ben 35 compagnie provenienti da tutto il mondo. “Fantasy” esordirà mercoledì, alle 10.30, con la matinée per gli studenti delle scuole del territorio, aperta anche alla cittadinanza, “Circo a Puà – One Wpeman Street Show” di LanciArte e Francesca Mari.

Il via “ufficiale” del cartellone sarà, invece affidato venerdì sera a “Circo Extra_Ordinario”, la performance itinerante di MagdaClan. Sabato, alle 16, aprirà l’area festival, lo spazio giochi per bambini, artigiani, pittori e artisti dei sapori del Monferrato. Animeranno la programmazione pomeridiana gli spettacoli “Sweet Molotov” (Giorgia Russo, MagdaClan) e “Under Foot” (Keep Company).

L’happy hour con Dj Smeriglia anticiperà lo show serale, alle 21, “Gibbon” di Patfield & Triguero. Il “menù” pasquale ripartirà con l’apertura pomeridiana dell’area divertimenti e la replica di “Sweet Molotov”. In chiusura del Festival, “Ca’ Mea”, la piece della Compagnia Aga, l’happy hour e il Gran Galà con tutti gli artisti dell’edizione di “Fantasy”. Info e biglietti sul sito fantasyfestivalcirco.it.