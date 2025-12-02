Articolo »
Calcio, sedicesimi
Il ritorno di Coppa Piemonte: Fulvius ospita Monferrato
Ultimo appuntamento prima della sosta invernale della manifestazione aperta alle squadre di Prima, con il ritorno dei Sedicesimi in cui sono impegnate alcune delle nostre formazioni.
Il calendario propone un doppio scontro tra Fulvius e Monferrato, di fronte mercoledì nel ritorno (1-1 all'andata) che si disputerà alle 20,30 al "Cattaneo" di Alessandria e poi domenica in campionato a Valenza.
In campo giovedì sera anche il Pro Palazzolo che in questa occasione inaugura il nuovo impianto di illuminazione del "Piero Gallo": la squadra di Bernabino ospita la Junior Torrazza dopo il nulla di fatto scaturito quindici giorni fa sul campo dei torinesi.
