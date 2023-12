Articolo »

17 dicembre 2023

17 dicembre 2023 Trino

Carabinieri in congedo Trino, la sede dell'Anc intitolata all'Appuntato Michele Fiore Una partecipata cerimonia alla presenza di autorità civili e militari

Un momento della cerimonia di inaugurazione

di Maurizio Inguaggiato

Si è tenuta mercoledì scorso la cerimonia di inaugurazione ufficiale della sede cittadina dell'ANC - Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo – in corso Italia n. 53/Ter.

Il locale - recentemente ammodernato e riqualificato – è stato intitolato alla memoria dell'Appuntato Michele Fiore, che svolse servizio a Trino all'inizio della sua carriera nell'Arma e perse la vita in Sicilia. Fu ucciso a colpi di fucile da un ragazzo con disturbi psichici ad un posto di blocco a Caltanissetta nel 1991, all'età di 32 anni.

Gli fu conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Al taglio del nastro, insieme alle autorità civili e militari e ai bambini della scuola primaria di Trino, ha presenziato, come madrina, anche Maria Puzzo, vedova dell'Appuntato, accompagnata dal fratello Giovanni, anche lui in servizio nell’Arma, è comandante della Stazione Carabinieri di Pinerolo.

A lei è toccato il taglio del nastro e lo scoprimento di una targa commemorativa, prima della benedizione da parte di Monsignor Giuseppe Cavallone, accompagnato dal cappellano militare del Piemonte don Antonio Altara. Tanti gli ospiti intervenuti alla cerimonia: il Prefetto dott. Lucio Parente, il Questore dott. Giuseppe Mariani, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Emanuele Caminada, il Ten. Col. Walter Cappelli, il Luogotenente C.S. Pasqualino Putzolu, il Luogotenente Emilio Farina, il Generale in pensione Marcello Bergamini, il Consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il sindaco di Trino Daniele Pane, i sindaci di Rive, Palazzolo, Tricerro e Costanzana, il presidente del Consiglio comunale di Vercelli Romano Lavarino, il direttore Asl di Vercelli dott.ssa Eva Colombo.

«Siamo grati ed orgogliosi per questo giorno, perché oggi la sezione di Trino ritorna a vivere e a rappresentare un punto di vitale importanza per la nostra città, concretizzando il nostro obiettivo di vedere qui ospitata una delle associazioni di militari in congedo più attive sul nostro territorio, sempre presente e collaborativa nelle varie manifestazioni» ha spiegato il segretario di sezione David Festa nel suo intervento. «Questa sede rappresenta simbolicamente l'unione tra l'Arma in congedo e quella in servizio che ogni giorno compie in silenzio il proprio dovere per la difesa della patria e la salvaguardia della collettività».

La banda musicale A-T-pic Ensemble ha quindi animato il corteo che ha raggiunto la vicina chiesa parrocchiale per la celebrazione della santa messa, con la benedizione della bandiera della sezione e la lettura della preghiera del Carabiniere. Non è poi mancata, da parte del direttivo dell'Anc, la distribuzione di premi e riconoscimenti a sindaco, Carabinieri, Polizia Municipale, associazioni, alla vedova dell’Appuntato Fiore e alla vedova di Vincenzo Inardi, ex presidente della sezione, alla preside dell’Alberghiero “Sergio Ronco” Cinzia Ferrara, ai figuranti che hanno indossato gli abiti d’epoca dell’Arma dei Carabinieri messi a disposizione dal collezionista Fiorenzo Bertiglia.

La giornata si è conclusa con il rinfresco "vino d'onore" all'Istituto Alberghiero, dove c’è stata una calorosa accoglienza da parte di studenti e docenti, con l’ottima panissa e la maxi torta celebrativa preparati per l’occasione, degno finale di una giornata da ricordare per tutta la comunità trinese.