10 gennaio 2024

10 gennaio 2024 Frinco

Comune e Soprintendenza Continua la ricostruzione del castello di Frinco Il progetto per la parte crollata dell'antico maniero nel 2014

La parte crollata del castello di Frinco

di Massimo Iaretti

È terminata la fase di gara e assegnazione del progetto di ricostruzione della parte collassata del castello di Frinco. A darne notizia è il sindaco Luigi Ferrero che spiega: “l'opera prevede il ripristino degli antichi volumi e il rifacimento del tetto lesionato.

Il progetto, molto complesso dal punto di vista tecnico, è stato valutato dalla Soprintendenza in più versioni, fino ad arrivare all'approvazione finale. Il nostro maniero sarà punto di riferimento per l'attività turistica nel Monferrato, con progetti di notevole spessore in corso d'opera. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per ottenere tale risultato, un tassello importante per la rinascita del nostro centro storico”.

Proseguono così i lavori nell’importante castello che negli ultimi anni ha visto anche le visite guidate del FAI, fondo ambiente italiano, dopo il crollo avvenuto poco meno di dieci anni fa, nel febbraio 2014. Fortunatamente non vi furono feriti, ma da allora la strada per la chiesa parrocchiale era rimasta chiusa e il luogo di culto mai più riaperto dopo il collaudo dei due muri di cemento armato costruiti per contenere quel lato del castello e poi messo in sicurezza. Oltre 550 mila euro dalla Regione Piemonte oltre ai 130 mila cofinanziati dal Comune che hanno permesso i lavori di messa in sicurezza dei muraglioni.