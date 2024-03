Articolo »

04 marzo 2024

Frassinello

MagdaClan Nasce “Colli in Circo” in Monferrato Spettacoli a Frassinello e Valenza Da domenica 10 marzo

di a.mo.

È tutto pronto in Monferrato per un nuovo format circense proposto dal MagdaClan: nasce “Colli in Circo”, un progetto In collaborazione con Piemonte dal Vivo e con il sostegno della Fondazione Crt.

Domenica 10 marzo alle ore 16 nel Castello di Frassinello Monferrato andrà in scena “Cose a caso” di e con Andrea Speranza; venerdì 22 marzo alle ore 21 al Teatro Sociale Valenza la compagnia francese Laskaskas rappresenterà la prima nazionale dello spettacolo “Let It happen”.