03 giugno 2025

03 giugno 2025 Casale Monferrato

Fino a giovedì 5 giugno Festival Ambiente, Sostenibilità & Salute: scuole protagoniste Tante iniziative tra il Mercato Pavia, piazza Castello e l’area verde dell’imbarcadero lungo Po

di r.m.

Dopo l'apertura di lunedì 2 giugno al Teatro Municipale con il concerto inaugurale “… E mi sovvien l’eterno… il legame profondo tra Musica e Natura” con l’Ensemble Barocco L’Archicembalo, il festival Festival Ambiente, Sostenibilità & Salute prosegue con altri appuntamenti di rilievo.

Oggi, martedì 3 giugno alle 10, sempre al Teatro Municipale, “Il ghiacciaio Anselmo ha caldo” (Il movimento del gigante bianco), uno spettacolo della compagnia teatrale Coltelleria Einstein di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola, collaborazione artistica Fabio Comana, Scene e costumi Mirella Salvischiani. Rivolto alle scuole primarie, l’azione teatrale sviluppa il tema scottante dell’estinzione dei ghiacciai «e la parola scottante è proprio giusta per un ambiente che si va sempre più surriscaldando» dicono gli autori. Ingresso libero su prenotazione. Am+ di Casale Monferrato ha offerto lo spettacolo.

Mercoledì 4 giugno la quinta edizione della Giornata della Sostenibilità si svolgerà dalle 9 alle 20 tra il Mercato Pavia, piazza Castello e l’area verde dell’imbarcadero lungo Po. Tre le aree a tema: “Ambiente e Sostenibilità” sul lungo Po, “Salute, Mobilità sostenibile, Educazione stradale e Sicurezza” all’interno del Mercato Pavia, ‘Protezione Civile, Soccorso e Pompieropoli’ in piazza Castello.

Giovedì 5 giugno, alle 10, nella sala conferenze del Museo Dinamico Geometrie dell’acqua via XX Settembre 134, il seminario in collaborazione con l’Upo e il Collegio Geometri di Casale. Interverranno Enrico Boccaleri, vicedirettore del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, su “L’acqua: riflessioni sulla sostanza più importante per la vita”, ed Elettra Repetto, assegnista di ricerca al Dipartimento di studi umanistici, su “Greenwashing, ovvero la manipolazione verde”.

La manifestazione è promossa dal Gruppo Amag in collaborazione con il Comune di Casale Monferrato e quello di Alessandria, Università del Piemonte Orientale (Upo), Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Aral Spa, cui si è aggiunta l’adesione di numerosi enti pubblici, realtà del privato e del privato sociale.

Il Festival mette a confronto amministratori locali, manager, esperti su temi più critici a livello ambientale, con un approccio orientato alla ricerca di nuove pratiche e soluzioni da condividere. Contemporaneamente la manifestazione vuole essere una opportunità di ascolto, sensibilizzazione e dialogo con il mondo della scuola, focalizzando l’attenzione degli studenti sulle sfide attuali e del prossimo futuro.