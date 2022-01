Articolo »

18 gennaio 2022

18 gennaio 2022 Casale Monferrato

Martedì 18 gennaio Cordoglio a Casale e in Monferrato per Adriana Massa Ex funzionaria Inps, era componente del direttivo Novacoop

di Mattia Rossi

Lutto nel mondo politico cittadino per la scomparsa di Adriana Massa, 63 anni, a seguito di un malore che l'aveva colpita nella giornata di sabato. Ex funzionaria Inps, era componente del direttivo Novacoop di Casale dopo essere stata per 10 anni presidente della sezione dei soci. Iscritta al Pci dal 1976, aveva poi militato nel Pds, poi Ds, poi Sel e, infine, Sinistra Italiana quale componente del direttivo locale, provinciale e regionale. Alle elezioni del 2019 e stata candidata nella lista "Casale Cuore del Monferrato".

Nella sua lunga militanza politica è stata consigliere di amministrazione dell'Ente manifestazioni, consigliere e vicepresidente di quartiere (Borgo Ala, Porta Milano, Nuova Casale), presidente della Consulta femminile, componente della Consulta per la pace, la giustizia e la cooperazione allo sviluppo, componente della Commissione elettorale e mandamentale Rsu funzione pubblica.