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Attualità

30 marzo 2026

30 marzo 2026 Casale Monferrato

A Stradella Gestione dei siti contaminati da amianto: un momento di confronto L’esperienza di Casale Monferrato all’incontro

di r.m.

Venerdì 27 marzo nella Sala “N. Brambilla” del Centro Polifunzionale di Stradella, si è tenuto l’incontro informativo e formativo dedicato alla gestione dei territori contaminati da amianto e classificati come Siti di Interesse Nazionale (SIN), promosso da A.V.A.N.I. (Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana) e Sportello Amianto.

L’iniziativa, rivolta in particolare a sindaci e funzionari tecnici dei comuni italiani, ha rappresentato un momento di approfondimento sulle responsabilità amministrative legate alla bonifica e alla gestione delle aree interessate dalla presenza di amianto, con un focus specifico sulle procedure, sugli strumenti operativi e sulle esperienze maturate nei diversi territori.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente di A.V.A.N.I., Silvio Mingrino, seguiti dai saluti istituzionali del Sindaco di Stradella Gianpiero Bellinzona e del Sindaco di Broni Antonio Riviezzi. Il confronto è stato moderato da Fabrizio Protti, Presidente dello Sportello Amianto Nazionale.

Tra i relatori, Alessandra Norcini (Regione Lombardia), Emanuele Capra (Sindaco di Casale Monferrato), Cecilia Strozzi (Capo di Gabinetto del Sindaco di Casale Monferrato e già Assessore all’Ambiente del comune monferrino), Gigliola Fracchia (Assessore all’Ambiente della Città di Casale Monferrato), Piercarla Coggiola (Dirigente Pianificazione Urbana e Ambiente del Comune di Casale Monferrato), Gian Luigi Soldi (Direttore Generale RSA, società per il risanamento dell’ex miniera di amianto di Balangero e Corio) e Carolina Mensi (Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano).

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’amianto, affrontato sotto il profilo normativo, sanitario e amministrativo, e alle modalità di gestione dei Siti di Interesse Nazionale. In questo contesto, l’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione per condividere le buone pratiche sviluppate dalla Città di Casale Monferrato, riconosciuta a livello nazionale come riferimento per le attività di bonifica e per il modello di gestione del SIN di competenza.

“Il confronto tra amministratori e tecnici è fondamentale per affrontare in modo efficace una problematica complessa come quella dell’amianto. – Ha dichiarato il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra – La condivisione delle esperienze maturate a Casale Monferrato e nel nostro Sito di Interesse Nazionale rappresenta un contributo concreto per supportare altri territori impegnati in percorsi analoghi di bonifica e tutela della salute pubblica. Un particolare ringraziamento agli organizzatori dell’iniziativa per aver dato modo di condividere e divulgare le esperienze e le competenze acquisite in anni di incessante lavoro”.