06 febbraio 2024 Casale Monferrato

Monitor gratuiti grazie a “5R per Casale” Nuova iniziativa rivolta ad associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni del terzo settore e parrocchie

di r.m.

«5R per Casale è un piano di azione messo in atto dalla Città di Casale Monferrato con la finalità di promuovere e realizzare azioni di riduzione, riciclo, riuso, recupero e rigenerazione di materiali e prodotti al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di un modello di economia circolare per la riduzione degli sprechi e della dispersione di prodotti e di beni che conservano ancora una funzionalità, coinvolgendo anche il mondo dell’associazionismo e del volontariato».

Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato: «Nell’ambito di questo progetto, dopo numerose iniziative come il ripristino e la ricollocazione di mobili e attrezzatura di cui è un esempio la ex chiesa della Misericordia, è stato pubblicato un avviso per la cessione a titolo gratuito di 9 monitor dismessi dagli istituti scolastici. Si tratta di 8 dispositivi per PC con schermo 4:3 da 17 pollici e di 1 con schermo 16:9 da 24 pollici».

L’avviso pubblico, rivolto alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni del terzo settore e alle parrocchie, è pubblicato sul portale della Città di Casale Monferrato all’indirizzo https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12521 dove sarà possibile scaricare anche il modello di domanda da compilare e inviare all’indirizzo protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it entro il 29 febbraio.

«Proseguiamo questo percorso virtuoso che concretizza una visione di economia circolare, applicandone i principi al patrimonio mobiliare del Comune. - sottolinea l’assessore Cecilia Strozzi – Le realtà private che vorranno partecipare a questa eccezionale iniziativa potranno ottenere utili strumenti per le loro attività, risparmiando risorse finanziarie e contribuendo alla realizzazione di questa attività della Città di Casale Monferrato che esprime una visione ecologista responsabile e concreta».