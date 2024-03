Articolo »

Economia

21 marzo 2024

21 marzo 2024 Casale Monferrato

Presidente un alessandrino Costituita ufficialmente l’associazione degli “Agricoltori Autonomi Italiani” All’assemblea costituente hanno partecipato 104 soci fondatori, 55 ordinari, 11 sostenitori

di b.c.

L’associazione Agricoltori Autonomi Italiani è nata. Domenica a Carmagnola si è svolta l’assemblea per la lettura dello statuto dell’associazione nazionale, con una nutrita partecipazione dal tutto il Piemonte. All’assemblea costituente erano presenti 104 soci fondatori, 55 soci ordinari, 11 soci sostenitori.

«Un traguardo inimmaginabile - ha commentato il neo presidente nazionale Gabriele Ponzano, 52 anni, agricoltore e allevatore della provincia di Alessandria - Abbiamo iniziato 50 giorni fa con quella che è stata definita la protesta dei trattori ed ora abbiamo raggiunto uno straordinario punto di partenza, non di arrivo. Continueremo a lottare e chiedere dignità, in modo compatto e strutturato. All’assemblea costituente c’era lo zoccolo duro delle proteste piemontesi e se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte, suggerire idee, proporre e attivarsi per l’associazione potremmo ottenere risultati importanti.

Come ho detto, il mondo agricolo e le istituzioni ci guardano con attenzione perché abbiamo dichiarato forte e chiaro di non volerci fermare: vogliamo i cambiamenti richiesti».

L’idea di Agricoltori Autonomi Italiani è quella naturalmente di crescere nei numeri e di coordinarsi con tutti i movimenti italiani nati in questo periodo, in modo da creare una unione forte e compatta: «Pensiamo a manifestazioni in contemporanea in tutte le piazze italiane». Ponzano ha ribadito che AAI è aperta al dialogo con tutti: «Non chiediamo dimissioni né chiediamo di togliere le tessere ad altri, perché non forniamo servizi. Non abbiamo apparati burocratici: siamo così più liberi di portare avanti le nostre battaglie contro la burocrazia eccessiva nel mondo agricolo».

A fine mese i ministri dell’agricoltura europei si incontreranno per una revisione della Pac, sulla scorta delle istanze nate dai movimenti. «Attendiamo gli sviluppi - prosegue il presidente - Valuteremo cosa fare in base alle risposte. Di nuovo trattori per le strade o altro? Vedremo».

Presto verranno organizzati incontri zonali per far conoscere l’associazione ed estendere la campagna tesseramento. Il primo appuntamento come AAI sarà giovedì 21 marzo a Saluzzo, con presidio e trattori in piazza.

L’organigramma

Presidente dell’associazione Gabriele Ponzano; vice presidente Damiano Revelli; sostituto vice presidente Davide Bo; segretario Giulia Bertello; vice segretario Samanta Sonaglio; tesoriere Andrea Sommavilla.

Per quanto riguarda le assemblee provinciali della nostra zona abbiamo: per la provincia di Alessandria Gabriele Ponzano, Marco Bruzzone, Massimo Carega; per la provincia di Asti Davide Bo, Serena Reggio, Renato Burdizzo.