Articolo »

Manifestazioni

22 gennaio 2022

22 gennaio 2022 Valenza

A Valenza Lella Costa inaugura la stagione al Teatro Sociale Con lo spettacolo "Invisibili le città"

di Massimo Castellaro

Il teatro Sociale di Valenza si appresta ad accogliere la ‘prima’ della stagione Apre, sei spettacoli o, per dirla con gli organizzatori, “sei felici incursioni tra narrazione, classici, sguardi sul contemporaneo, nuovo circo”, allestita dalla cooperativa CMC Nidodiragno che dal settembre scorso ha confermato nuovamente la gestione della struttura valenzana di corso Garibaldi.

Così con “Invisibili le città”, sabato 22 gennaio (inizio alle ore 21), un nome sempre amato del panorama non solo teatrale, Lella Costa, porterà in scena con il video - artist Stefano Giorgi, per la regia di Roberto Tarasco, il testo di Italo Calvino. Lo spettacolo è una produzione Nidodiragno di Angelo Giacobbe realizzata in collaborazione con l’agenzia Mismaonda: ha debuttato come spettacolo di chiusura della edizione 2018 di Biennale democrazia.

“Lella Costa racconta con la consueta sapienza le città che Marco Polo descrive a Kublai Khan – recita la nota di regia - luoghi fisici ma soprattutto dell’anima, autentici viaggi della memoria o del desiderio guidandoci con immaginifiche geografie sonore e visive, in un’avventura fatta di carovane, spezie e deserti, dove le città sbiadiscono agli occhi, dove reale e irreale, dritto e rovescio, visibile e invisibile appaiono inestricabili. Le sue parole si intrecciano in un magma unico e affascinante alle immagini ‘miscelate’ dal vivo da Stefano Giorgi che, lavorando in contemporanea alla lettura su una doppia tavolozza rimanda poi su maxischermo dipinti, collage ed altre invenzioni realizzate sul momento. Parole e immagini, sogno e realtà, si amalgamano perfettamente”. Ingresso 20 euro.

La stagione, organizzata da CMC/Nidodiragno di Angelo Giacobbe, con la direzione artistica di Roberto Tarasco, è resa possibile grazie al sostegno di Comune di Valenza e Fondazione Piemonte dal Vivo. L'appuntamento successivo di Apre sarà sabato 29 gennaio con i 'Potenzialievocati multimediali' (gruppo ex allievi Stabile di Torino) impegnati in "Risveglio di primavera" (da Frak Wedekind), per la regia di Gabriele Vacis. Tutti gli eventi si svolgeranno in ottemperanza alle prescrizioni volte al contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19.