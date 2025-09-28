Articolo »

28 settembre 2025 Occimiano

Promozione Occimiano si mette in mostra in tivù Nel programma "Itinerari"

L'intervista a don Cassano durante il programma tv 'Itinerari'

di Fernando Debernardis

Occimiano in tivù venerdì scorso, in prima serata - e ancora sabato e lunedì nelle repliche pomeridiane - a “Itinerari”, condotto da Stefano Calvi su Milano Pavia, canale 78 del digitale terrestre.

La puntata, dedicata al Monferrato casalese, si è aperta con l’intervista al prevosto don Gian Paolo Cassano nella chiesa della Madonna del Rosario, caratterizzata dall’originale pianta a “L”, con il coro posto all’entrata, a ricordare la presenza dei Domenicani e in seguito della Confraternita dei Battuti. Tra le opere interessanti il quadro di Ambrogio Oliva con la possibile identificazione di personaggi, tra cui Stefano Guazzo, Pio V e Carlo V e la bella cappella dell’Addolorata, ricca di ex voto, segno della devozione mariana degli occimianesi nel corso della storia.

Il programma ha dato spazio anche a realtà enogastronomiche del territorio monferrino, a partire dall’azienda “Il Torsolo” di Terruggia, gestita da Simone Prendin - anche lui occimianese - e dalla moglie Costanza Biani , che coltivano diverse varietà di mele antiche, tipicamente piemontesi ma poco diffuse e ormai sconosciute, dai sapori straordinari: sono trasformate in un sidro spumantizzato con il Metodo Martinotti e un un succo senza conservanti o zuccheri. E le mele rappresentato una continuità con la gelateria-pasticceria Crema, nel centro storico di Casale Monferrato, tappa successiva del percorso con il gustoso sorbetto alle mele, per poi tornare a Terruggia, all’Osteria “Il Melograno”, per le mele caramellate, chiudendo a Sala presso l’azienda vitivinicola Crova Massimo. Una meritata pubblicità per le eccellenze storico-gastronomiche monferrine, considerando che il canale copre Lombardia, Piemonte orientale e la provincia di Piacenza.