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Attualità

12 maggio 2026

12 maggio 2026 Casale Monferrato

Opera dell’artista casalese Giovanni Saldì La “Nike alata a sconfitta del Covid” Inaugurata la scultura nei giardini dell’ospedale Santo Spirito

di r.m.

È stata inaugurata lunedì 11 maggio, nei giardini antistanti l’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, la scultura “Nike alata a sconfitta del Covid”, opera dell’artista Giovanni Saldì dedicata alla memoria delle vittime della pandemia da SARS-CoV-2 e al personale sanitario impegnato durante l’emergenza sanitaria.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, il deputato Enzo Amich, l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario e della cittadinanza.

L’opera, collocata in uno spazio simbolicamente legato ai luoghi che hanno rappresentato il cuore dell’emergenza sanitaria sul territorio, vuole rendere omaggio a chi ha affrontato con dedizione e sacrificio gli anni della pandemia e mantenere viva la memoria di una delle pagine più difficili della storia recente. La scultura è accompagnata da un componimento poetico, dell’artista Iris Devasini, che sarà fruibile attraverso un QR code che verrà posizionato sul basamento.

Nel corso dell’inaugurazione è stato sottolineato il valore commemorativo dell’iniziativa, nata con l’intento di lasciare un segno permanente di riconoscenza verso il personale medico, infermieristico e sanitario che ha operato durante l’emergenza, oltre che di vicinanza alle famiglie delle vittime del Covid-19.