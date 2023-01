Articolo »

15 gennaio 2023

15 gennaio 2023 Casale Monferrato

Basket Serie A2 Alla Novipiù non riesce il colpaccio nel derby: dopo un match combattuto la Reale Mutua si impone per 66-74 Menzione speciale per il giovane estone Poom che, chiamato in campo per 27 minuti, ha chiuso la serata con 13 punti

Quinn Ellis in azione (foto Monferrato Basket)

di s.g.

La Novipiù deve mostrare segnali di reazione in uno dei match più intensi ed attesi dell’intera stagione, l’unico derby di Piemonte disputato in A2. La Reale Mutua si presenta all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo della qualificazione in Coppa Italia ed inizia fortissimo il match, trovando subito un importante parziale. La Novipiù cerca una reazione, a volte insistendo in azioni a bassa coralità a tratti insistendo alla ricerca di sintonie nei giochi offensivi. Torino mostra il suo potenziale atletico e tecnico, ma non riesce a scappare via nel punteggio. Sono solo 6 i punti che dividono le due squadre all’intervallo lungo. Il terzo quarto è la dimostrazione pratica dell’adagio cestistico che una buona difesa produce un buon attacco: la Novipiù difende da manuale, con un intensità invidiabile, e si porta per la prima volta avanti. Nell’ultimo quarto gli episodi premiano la Reale Mutua, che si impone 66-74. Per la Novipiù non è arrivata la vittoria del riscatto ma dal match si possono ricavare tanti segnali incoraggianti.

Assenza importante in casa Monferrato Basket, con coach Valentini, che deve fare a meno di Leggio. Dopo il bell’omaggio del “PalaEnergica Paolo Ferraris” a Giuseppino Coppo, uomo che tanto ha dato allo sport casalese scomparso in settimana, si scende in campo; il coach rossoblù schiera alla palla a due Ellis, Redivo, Ghirlanda, Carver e Martinoni. Torino inizia fortissimo, la Novipiù fatica a dialogare in attacco: i primi punti rossoblù li segna Redivo dopo 3’ di gioco con una zingarata sulla linea di fondo. Redivo tiene in partita i padroni di casa (7-9 al 5’) mentre coach Valentini deve far entrare Poom per risparmiare Martinoni, autore di due falli nei primi minuti. La Novipiù trova tanta energia nella girandola dei cambi del primo quarto, ma fatica a mostrare fluidità in attacco. Con due falli in attacco conquistati da Castellino i rossoblù rimangono a contatto mentre termina il primo quarto: 16-20 il punteggio. Approccio decisamente più propositivo in attacco dei padroni di casa in avvio secondo quarto, ma le buone intenzioni non si trasformano in punti. La Reale Mutua ne approfitta per “piazzare” un pesante parziale di 6-0, che convince la panchina rossoblù a fermare il match (16-26 al 12’). Momento intenso del match, con una grande fisicità messa in campo dalle due squadre: Pepe prova a mettere ordine, portando Torino sul +10, massimo vantaggio ospite. Redivo sfrutta uno schema disegnato per lui e raggiunge quota 7 punti personali segnati al 16’ di gioco. Guariglia è il primo giocatore della serata a raggiungere quota 10 punti personali con un comodo piazzato da due (24-35 al 18’). Si sblocca Ghirlanda da tre, mentre Formenti segna sulla sirena il momentaneo 29-35, punteggio con il quale si chiude il primo tempo.

Coach Ciani esplora con continuità il mismatch che si viene a creare sottocanestro fra Guariglia e Redivo; in questa fase il 18 in maglia Reale Mutua è l’uomo più pericoloso dell’attacco torinese e trova due triple importantissime per il momentaneo 36-46. Formenti mostra una difesa di altissima qualità su Mayfield, Ghirlanda e Martinoni raddoppiano al momento giusto l’americano di Torino e il giovane rossoblù può schiacciare in solitaria il -3 Novipiù (43-46 al 25’). Dopo il timeout chiamato da coach Ciani la Novipiù non diminuisce l’intensità difensiva e continua con efficacia a fermare gli attacchi della Reale Mutua. Poser lotta a rimbalzo ma va oltre commettendo fallo su Formenti, che sta mostrando un’intera enciclopedia di movimenti difensivi. Martinoni e Poom non si fermano più e portano la Novipiù sul +3 (51-48). Guariglia fallisce il canestro del vantaggio in chiusura di terzo quarto: all’ultimo mini-intervallo la Novipiù è avanti di 1 punto (55-54). Quinto fallo e tecnico (alla panchina) per un azione difensiva abbastanza sconsiderata di Luca Valentini, con la Novipiù che deve difendere un possesso pieno di vantaggio (59-56 al 32’). Intensità da vero derby nei minuti finali del match: a 6’ dalla sirena coach Valentini chiama timeout sul 62-58. In uscita dalla sospensione è Torino a piazzare un mini-parziale e ad impattare il match sul pari 62 con De Vico. Momento di difficoltà per la Novipiù, che fatica a trovare il canestro. La bomba di De Vico del 62-68 risveglia anche i tifosi della capitale sabauda; Torino prova a giocare con il cronometro “addormentando” il match. Jackson trova sulla sirena dei 24’’ un incredibile canestro da tre punti. L’azione successiva Schina segna il +9 Reale Mutua. Si entra nell’ultimo minuto sul 66-73, fra i cori dei tifosi ospiti già esultanti. Il match termina con il punteggio di 66-74.

Tre giocatori rossoblù hanno terminato l’incontro in doppia cifra con i punti: Redivo chiude la serata con 12 punti, 8 dei quali realizzati nel primo tempo. Il conteggio del plus/minus con lui in campo di -19. Poom e Martinoni terminano il derby con ciascuno 13 punti. 15 rimbalzi e +20 di valutazione per Carver, che sfiora la doppia doppia con 9 punti realizzati. Percentuale realizzativa bassa per la Novipiù, ha terminato il match con il 35% dei tiri tentati dal campo trasformati (4/24 da tre); la Reale Mutua va decisamente meglio in questo rilievo statistico con il 45%. All’intervallo la Novipiù stava faticando nel tiro da tre (2/12) per una percentuale realizzativa complessiva del 31%; Torino è più precisa nel primo tempo, trasformando il 43% dei tiri dal campo. I monferrini perdono la lotta a rimbalzo 46 a 35, mentre i grandi sforzi nel migliorare la circolazione rispetto alle ultime uscite stagionali sono evidenziati dal 21-15 nel conteggio delle assistenze.

Queste, dopo il match, le parole di coach Andrea Valentini: «Abbiamo giocato una partita gagliarda. In settimana ci eravamo detti che avremmo dovuto tenere Torino sotto i 70 punti per provare a vincerla. Il canestro a dir poco impegnativo di Jackson sicuramente ha avuto il suo peso. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti. Torino è una squadra fisica che merita la posizione in classifica che occupa. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno messo tutto sul parquet battendosi su tutti i palloni. È brutto dirlo, ma alla fine sono mancate le energie negli ultimi 5’. Abbiamo lavorato bene in settimana, dispiace perdere quando si gioca una bella partita. Il cammino è ancora lungo: ci prepariamo per la gara di sabato contro la Stella Azzurra, che sarà una partita da dentro fuori. Questa sera la squadra ha dimostrato di avere carattere e di sapere giocare insieme in certi momenti della partita».

NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET - REALE MUTUA TORINO 66-74 (16-20; 29-35; 55-54)

NOVIPIÙ: Martinoni 13 (3/6, 1/3), Poom 13 (5/6, 1/4), Redivo 12 (3/6, 1/5), Carver 9 (3/6, 0/1), Ellis 8 (2/9, 0/3), Ghirlanda 7 (2/5, 1/4), Formenti 4 (2/4, 0/3), L. Valentini (0/2), Castellino (0/1, 0/1). Mele, Luparia e Leggio n.e. All. A. Valentini.

REALE MUTUA: Guariglia 22 (7/14, 2/3), De Vico 15 (5/6, 1/2), Mayfield 10 (3/9, 0/1), Jackson 8 (1/3, 1/3), Pepe 8 (3/5, 0/1), Schina 7 (2/7, 1/2), Poser 4 (1/2), Celis Taflaj (0/2). Ruà, Fea e Vencato n.e. All. F. Ciani.