10 gennaio 2020 Sartirana Lomellina

Cerimonia Tre Carabinieri di Sartirana hanno ricevuto un encomio ufficiale A marzo erano riusciti a porre fine a un sequestro a Valle disarmando una donna

di Mattia Rossi

Era il 4 marzo dello scorso quando, alla stazione dei Carabinieri di Sartirana, giunse la segnalazione di una donna, a Valle Lomellina, che, in preda a uno scatto d’ira in seguito a una lite, aveva sequestrato i suoi genitori armata di due coltelli e minacciando di far del male a loro e a sé stessa. Sul posto erano giunti il comandante della stazione con altri due militari: i tre Carabieri, compresa la gravità della situazione, avevano deciso di fare irruzione nell’abitazione riuscendo a calmare la donna e a disarmarla.

Oggi, venerdì, quei tre militari sartiranesi sono stati insigniti, assieme ad altri 11 colleghi lombardi, di un encomio scritto ufficiale per il loro meritorio comportamento. A presiedere la cerimonia, tenutasi nella Caserma “Ugolini” di Milano, è stato il generale Antonio De Vita, comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”.