19 giugno 2020

Università del Piemonte Orientale Un Master in Disabilità e Inclusione sociale Scadenza domande il 15 luglio

Una nuova offerta formativa dall’Università del Piemonte Orientale che da settembre darà avvio al Master di I livello in “Disabilità e Inclusione sociale” dedicato all’accessibilità, con lo scopo di accrescere la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita indipendente.

È infatti la prima edizione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES), in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e la Società Italiana Disability Manager, dedicata ai professionisti del settore privato, agli operatori sociali, culturali e sanitari impegnati in servizi per persone con disabilità e le loro famiglie, nonché a tutti i dipendenti dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo «è quello di formare specialisti nel campo della disabilità, fornendo loro competenze scientifiche e tecniche in ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico. Il Master ha quindi un approccio multidisciplinare e presenta un orientamento gestionale che agisce dalla strategia pianificatoria alla gestione delle risorse umane, con il fine ultimo di accogliere e gestire i bisogni del lavoratore con disabilità; è inoltre indirizzato alla conoscenza e alla analisi della normativa nazionale e internazionale riguardante i diritti delle persone con disabilità e alla promozione della vita indipendente».

Il Master di I livello «sotto la direzione scientifica della prof.ssa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo, con la codirezione del Prof. Paolo Heritier, ordinario di filosofia del diritto avrà inizio a settembre 2020 e durata annuale».

Gli interessati possono inviare le proprie domande di ammissione entro il 15 luglio adisability.manager@uniupo.it. Le graduatorie, a seguito delle quali sarà possibile terminare la propria iscrizione, verranno pubblicate il 31 luglio sul sito del DiGSPES.