29 novembre 2021 Balzola

Iniziativa di solidarietà A Balzola la sottoscrizione a favore della casa di riposo Viene riporta la raccolta fondi per sostenere la RSA del paese

L'assegno che era stato donato alla Rsa nel dicembre 2020

di Mattia Rossi

Balzola è al quarto posto, in Piemonte, per il numero di vaccinati. I dati regionali, infatti, testimoniano una popolazione vaccinata pari al 93,67%. Intanto, il Comune ha riproposto anche quest’anno la sottoscrizione di fondi a favore della Casa di Riposo “San Giovanni di Dio”: «Nei giorni scorsi ho avuto modo di ringraziare per la grande responsabilità dei balzolesi nel scegliere di vaccinarsi. A proposito di grande responsabilità ne abbiamo una molto grande nei confronti di un ente che sta a tutti i balzolesi particolarmente a cuore: la Casa di Riposo. Sono oramai notizie ricorrenti quelle di enti analoghi in gravissima difficoltà economica se non peggio, anche nel territorio a noi vicino.

A Balzola abbiamo vissuto situazioni analoghe otto anni orsono, poi grazie all'impegno dell'allora sindaco Gianfranco Bergoglio, dei membri del Cda dell'ente e alla generosità di tanti si è ritrovata una tranquillità di gestione con prospettive di migliorie strutturali e di servizio per puntare a una qualità sempre più alta da offrire agli ospiti. Il Covid non ha aiutato, con i gravi incrementi di costi da sostenere, ma ancora una volta il Cda, insieme ai dipendenti dell'ente, ha saputo farvi fronte sempre mettendo la salute degli ospiti come priorità».



Il Cda della “San Giovanni di Dio”, nei giorni scorsi, ha scritto al sindaco Torriano sottolineando gli ingenti costi sostenuti per fronteggiare la pandemia (oltre 45mila euro in Dpi, 60mila euro di mancati introiti a fronte di minori rette, 5mila euro di altri presidi a causa di minori forniture da parte dell’Asl) e invocando «nell’attenzione e nel sostegno da parte del Comune di Balzola e di tutta la comunità.

«Quella che già era una volontà dell'Amministrazione è diventata quindi una priorità da perseguire e condividere con i balzolesi tutti - spiega il primo cittadino - L'anno scorso abbiamo raggiunto insieme un risultato straordinario; anche quest'anno il Comune farà la sua parte con un significativo e importante contributo che sarà deliberato nel prossimo Consiglio comunale a fine mese. Fin da oggi però tutti, privati e aziende, possono versare una donazione a favore della Casa di Riposo utilizzando i conti del Comune e usufruendo così della possibilità di detrarla fiscalmente nella prossima dichiarazione dei redditi. I fondi saranno utilizzati dalla Casa di Riposo per necessarie migliorie strutturali»