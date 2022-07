Articolo »

15 luglio 2022

15 luglio 2022 Casale Monferrato

Calcio Serie D Sta prendendo forma la rosa del Casale FBC. Marchetti, Nouri e Tobia gli ultimi arrivi

di p.z.

Dopo i rinnovi del "tuttocampista" Riccardo Rossini, del portiere Paolo Enrico Guerci, dell'attaccante Roberto Candido e del centrocampista "Sasà" D'Ancora e gli acquisti del difensore centrale Alessandro Rossi, classe 1994 dal Bra e del centravanti Antonio Mesina (1993) nell'ultima stagione al Sestri Levante, vice-capocannoniere del girone A di Serie D nell'ultimo campionato e del difensore classe 2002 Alessandro Baggio in uscita dal Città di Varese, il Casale FBC negli ultimi giorni ha piazzato altre colpi di mercato. Il direttore sportivo Rizzieri ha infatti concluso la trattativa con l'esperto difensore centrale Domenico Marchetti nato nel 1990 a Corato, in Puglia. Nonostante militasse all’epoca in club minori (Real Montecchio in Serie D e Bellaria Igea Marina in C), fra il 2008 e il 2009 si tolse la soddisfazione di essere convocato con costanza in Nazionale U19, con cinque presenze, oltre a una convocazione e una presenza in U20. A seguire un decennio fra i professionisti, sempre in Serie C con quasi 300 presenze e una decina di gol fra Barletta, Pro Patria, Vigor Lamezia (tre campionati), Torres, Martina, Maceratese, Catanzaro e Gavorrano. La discesa in Serie D risale al novembre 2018 con il Campobasso (22 presenze e un gol), poi due stagioni a Messina (22/1 e 9/0 con playoff vinti), quindi l’ultima a metà fra l’Arezzo (7/1) e il neopromosso Gelbison (17/0). Farà coppia con l’ex Bra Alessandro Rossi, rispetto al quale dovrebbe essere meno statuario e più agile, in attesa di capire se Gianola rimarrà.

Torna invece a vestire la maglia nerostellata il terzino marocchino Youssef Nouri, classe 2001, proveniente dalla Sanremese. Arrivò al Casale nella stagione 2020/21 dal Canelli e collezionò 28 presenze segnando un gol agli ordini di mister Buglio, con in crescita nel girone di ritorno.

E' stato poi ufficializzato l'arrivo di Nicolò Tobia, attaccante classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Savona. Ha giocato in Promozione ligure con il Legino 1910 e a Casale farà la sua prima esperienza in Serie D.