Calcio
I risultati di mercoledì: Casale e Trino Under 19 vittoriose
Secondo turno delle qualificazioni al torneo regionale Under 19 e seconda affermazione del Casale che si è imposto in pieno sui Diavoletti (3-2), netta quella del Trino (4-0) sulla Crescentinese.
Il derby di Coppa Piemonte della Prima è stato ad appannaggio del Monferrato, vittorioso per 1-0 sulla Fortitudo, negli altri triangolari (dove riposavano Pro Palazzolo e Fulvius) il Cigliano ha battuto il Livorno Ferraris Bianzè e pareggio tra Viguzzolese e Castelnovese
