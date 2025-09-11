Articolo »

Sport

11 settembre 2025

11 settembre 2025 Casale Monferrato

Calcio I risultati di mercoledì: Casale e Trino Under 19 vittoriose

di r.m.

Secondo turno delle qualificazioni al torneo regionale Under 19 e seconda affermazione del Casale che si è imposto in pieno sui Diavoletti (3-2), netta quella del Trino (4-0) sulla Crescentinese.

Il derby di Coppa Piemonte della Prima è stato ad appannaggio del Monferrato, vittorioso per 1-0 sulla Fortitudo, negli altri triangolari (dove riposavano Pro Palazzolo e Fulvius) il Cigliano ha battuto il Livorno Ferraris Bianzè e pareggio tra Viguzzolese e Castelnovese