30 marzo 2024

30 marzo 2024 Valenza

Calcio I valenzani De Simone e Ventre campioni d'Italia con la Rappresentativa Regionale Nella Under 19

di r.m.

Vincendo per 4-1 la finale sulla Campania, la Rappresentativa Regionale piemontese si è laureata campione d'Italia Under 19 nel tradizionale Torneo delle Regioni concluso venerdì in Liguria.



Nella squadra diretta da Licio Russoa anche i due giocatori della Valenzana Mado Alberto De Simone e Luca Ventre, quest'ultimo a segno nei Quarti e autore anche di due assist nell'esaltante percorso della selezione regionale