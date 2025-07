Articolo »

13 luglio 2025

13 luglio 2025 Viarigi

Kermesse A Viarigi un riconoscimento nazionale per "SaltinPiazza" Quello del borgo monferrino è il Festival di strada più antico del Piemonte

Il Festival "SaltinPiazza" a Viarigi (repertorio)

di Alessandro Anselmo

SaltinPiazza, il festival viarigino di arte di strada più antico del Piemonte, ha ottenuto un importante riconoscimento nazionale. Lo scorso 30 giugno, infatti, il Ministero della Cultura ha ammesso la manifestazione al triennio 2025-2027 per i contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ambito Teatro.

Il festival, promosso dal Comune di Viarigi, è stato selezionato come festival di Teatro di Strada ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463. Un riconoscimento che premia una manifestazione che da anni promuove il teatro nello spazio pubblico e il dialogo tra artisti e territori. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che conferma il valore culturale del nostro festival", dice con soddisfazione la sindaca Francesca Ferraris. "Un evento del tutto gratuito, che supporta principalmente attività di teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante e che conferma SaltinPiazza come un'eccellenza non solo del nostro territorio, ma del panorama nazionale", conclude la prima cittadina.

La 35esima edizione del festival si terrà come ogni anno alla fine di agosto, questa edizione cadrà il 30 e 31 agosto, e vedrà due giorni immersi tra le verdi colline del Monferrato a 20 minuti da Asti e Casale, con spettacoli gratuiti, musica, burattini, bancarelle ed eccentrici personaggi che animeranno le vie e le piazze del paese tra arte, divertimento, convivialità senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Nato nel 1991 nel comune di Viarigi intorno ai Paschini, l'ultima famiglia di “Saltimbanchi del Piemonte”, porta ogni anno centinaia di avventori da tutto il nord Italia per godere degli spettacoli e delle attività che si tengono da mattina a sera. Il Festival si avvale della collaborazione di Milo Scotton come direttore artistico con la sua compagnia Artemakia, mentre per la parte di comunicazione e progettualità opera Reve srl con Eleonora Ariolfo.