19 febbraio 2026

Comune di Gabiano Lavori in corso lungo la strada delle Ghiaie alla Piagera Interventi di riqualificazione dopo gli eventi alluvionali dell'anno scorso.

Mezzi all'opera per i lavori sulla strada delle Ghiaie

di Massimo Iaretti

Nello scorso mese di aprile le precipitazioni molto intense che avevano interessato gran parte del Piemonte e della Valcerrina avevano provocato danni anche alle colture ed alla viabilità nell’area golenale ed alluvionale della Piagera di Gabiano, in particolare nella cosiddetta strada della Ghiaie che dalla parte abitata della frazione porta sino al Po.

Per risolvere una problematiche che riguarda l’area sono iniziati nella giornata di giovedì i lavori di rifacimento della strada che vengono finanziati interamente dall’amministrazione comunale di Gabiano per un importo di circa trentamila euro.

“Abbiamo a suo tempo inoltrato una richiesta di ristoro dei danni alla Regione Piemonte – dice il sindaco Stefano Vedovato – ma al di là di quella che potrà essere la somma che ci verrà riconosciuta e che non coprirà comunque l’intera entità della richiesta, abbiamo deciso di intervenire con fondi nostri data l’importanza che ha per l’economia agricola della zona”.

L’intervento prevede l’abbassamento, per un tratto di circa un chilometro di lunghezza , del livello del fondo stradale, in modo che in caso di eventuali altri fenomeni (che nel corso degli anni si è dimostrato che in questa area sono tutt’altro che infrequenti) non si vadano a creare i vortici che sono stati la causa degli ultimi problemi.

Ne risulterà, dunque, una strada bianca, con l’asporto dell’asfalto, in quando ad una eventuale riasfaltatura potrebbe essere possibile ragionarci in una seconda fase, e verranno anche ripuliti i terreni che erano stati invasi da ghiaia e sabbia.

Si tratta, pertanto, di un intervento significativo in quanto interessa una zona che è certamente importante sotto l’aspetto delle colture ma che è anche soggetta ad esposizioni alluvionali da parte del vicinissimo fiume po, tant’è che l’area definita come zona golenale ed alluvionale.