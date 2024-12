Articolo »

Tennis Per la Canottieri il primo stop della stagione arriva nei playoff di A2 contro Vicenza In Veneto k.o. nella gara d'andata per 4-2

La squadra di Serie A2 maschile della Canottieri Casale

di Andrea Mombello

La prima battuta d’arresto dell’anno per il team della Canottieri Casale di A2 maschile, dopo una fase a gironi praticamente perfetta e aver terminato al primo posto la regular season.

Tennis Comunali Vicenza si aggiudica per 4-2 la gara di andata del turno finale dei playoff di Serie A2 maschile contro il club di viale Lungo Po Gramsci. Nella trasferta veneta, a segno in singolare, per i monferrini,

il francese Corentin Denolly e Federico Iannaccone (contro l'ex top 40 Atp Aljaz Bedene). Domenica prossima si ritorna in campo, questa volta a Casale. Capitan Marco Bella potrebbe provare a cambiare qualche carta a sua disposizione. I dettagli potranno fare la differenza per ribaltare il risultato di gara-1.