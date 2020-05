Articolo »

Scuola

14 maggio 2020

14 maggio 2020 Casale Monferrato

Covid-19 Contagio a scuola? Per l'Inail è infortunio professionale Parla Corrado Rendo, medico del lavoro

di Chiara Cane

In attesa della pubblicazione del Decreto sugli esami in sicurezza da parte del Ministro Azzolina, dirigenti scolastici, medici del lavoro e responsabili della sicurezza si stanno muovendo sulle macro indicazioni nazionali rientranti nel protocollo delle parti sociali e nel documento tecnico prodotto dall’Inail lo scorso fine aprile. Documenti in cui sono riportate le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Ma cosa succede se uno studente o un membro della Commissione contrare l’infezione? «L’evenienza rientra tra gli infortuni professionali (Inail) - spiega Corrado Rendo, medico del lavoro - I membri della Commissione sono insegnanti, quindi dipendenti, mentre gli studenti sono assimilati ai dipendenti».

In merito alla responsabilità, Rendo chiarisce: «Intanto occorrerà dimostrarlo. Nel caso lo fosse, il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, è responsabile ma, ovviamente, se avrà seguito tutte le indicazioni per la messa in sicurezza degli ambienti seguendo le misure nazionali, non avrà problemi».

Il Covid-19 è stato considerato, dunque, come malattia professionale in considerazione e presenza di tre elementi puntuali: c’è una lesione; occasione di lavoro; evento acuto. L’infortunio professionale, pertanto, si estende anche in ambienti di lavoro non sanitari, come la scuola, e relativamente a persone non dipendenti, come gli studenti. Nella tabelle dell’Inail, l’Istruzione riporta una classe di rischio “medio-basso”.

Nel caso in cui, invece, tra dipendenti o studenti ci fossero soggetti fragili, ovvero riportanti patologie croniche che li renderebbero maggiormente suscettibili al Covid, occorre che gli stessi si rechino dai rispettivi medici di Medicina Generale per la prescrizione di un documento da presentare ai dirigenti scolastici i quali, nel caso di docenti, provvederanno alla loro temporanea sostituzione; nel caso di studenti, da valutare l’opzione online. Nelle Regioni, come il Piemonte, in cui la soglia di rischio è ancora alta, le misure potrebbero essere anche più strette e maggiormente dettagliate.