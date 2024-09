Articolo »

Economia

20 settembre 2024

20 settembre 2024 Casale Monferrato

Ultimi giorni per iscriversi Un nuovo corso di primo livello da Sommelier Promosso dall’Ais di Casale Monferrato

di Chiara Cane

Ultimi giorni per iscriversi al nuovo corso di primo livello da Sommelier, promosso dall’AIS (Associazione Italiana Sommelier) di Casale Monferrato presso la Casa di Babette di Rosignano Monferrato. Si partirà lunedì 14 ottobre, per terminare sabato 15 febbraio 2025.

Le lezioni, 15 in tutto con 45 degustazioni, si svolgeranno dalle ore 21 alle ore 23, con cadenza settimanale. Questo, il programma nelle diverse date: 14 ottobre, La figura del Sommelier; 21 ottobre, Viticoltura; 28 ottobre, Enologia: la produzione del vino; 4 novembre, Enologia: i componenti del vino; 11 novembre, Tecnica della degustazione: esame visivo; 18 novembre, Tecnica della degustazione: esame olfattivo; 25 novembre, Tecnica della degustazione: esame gusto-olfattivo; 2 dicembre, Vini frizzanti e spumanti; 9 dicembre, Vini passiti, vendemmia tardiva, muffati, icewine, liquorosi, aromatizzati; 16 dicembre, Il vino e le sue leggi; 20 gennaio, Birra; 27 gennaio, Distillati e liquori; 3 febbraio, Le funzioni del Sommelier; 10 febbraio, Approfondimento sulla degustazione del vino; 15 febbraio, Visita a un'azienda vitivinicola.

Complessivamente il corso è di 30 ore e prevede test di autovalutazione periodici. A seguire, si potrà accedere al secondo e al terzo livello (più o meno della stessa durata/monte ore), per affrontare altri macro argomenti quali: il vino in Italia e nel mondo (secondo livello) e abbinamento vino-cibo (III livello). Solo al termine del terzo livello è previsto l’esame, sia in forma scritta sia orale, con prova pratica di degustazione.

Per iscriversi al corso di primo livello è necessario essere maggiorenni. La frequenza è obbligatoria; oltre due assenze non sarà possibile accedere al livello successivo. La quota d’iscrizione è composta dal costo del corso pari a 550 euro e comprende: 15 lezioni, 45 degustazioni, tessera annuale Ais, libri di testo, quaderno delle degustazioni e valigetta con bicchieri e attrezzi); oltre a 90 euro di tessera associativa AIS, che comprende: abbonamento alla rivista trimestrale, la guida annuale dei vini Vitae, uno sconto del 75% per l’ingresso a Vinitaly, la possibilità di partecipare a tutte le iniziative sul territorio. Info e iscrizioni: casale@aispiemonte.it.