Articolo »

Comprensorio

17 luglio 2021

17 luglio 2021 Calliano

Stato di calamità Calliano chiede aiuto per i danni del maltempo Il sindaco Belluardo ha scritto alla Regione Piemonte

La grandinata si è abbattuta nelle campagne intorno a Calliano

di Alessandro Anselmo

Il Comune di Calliano chiede aiuto allo Stato e alla Regione per i danni causati dal recente maltempo. In una lettera del 12 luglio scorso, indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e a tre assessori regionali, Gabusi, Carosso e Protopapa, il sindaco Paolo Belluardo richiede “un pronto intervento in riferimento agli eventi calamitosi quali nubifragi violenti verificatisi sul territorio comunale in data 20 giugno e 8 luglio, con notevole nocumento all’economia agricola locale”.

L’ultima fortissima grandinata ha visto chicchi più grandi di noci cadere e devastare vigne, colture e alberi da frutta provocando sconforto a molti agricoltori che hanno subito un altro, ennesimo, duro colpo a causa del maltempo sempre più frequente e forte nelle nostre campagne. “Abbiamo chiesto aiuto certi che tutti possano dare una mano al nostro splendido Monferrato martoriato da questi nefasti eventi”, commenta il primo cittadino Belluardo. Il forte temporale, con venti a oltre 100 chilometri orari, del 20 giugno aveva danneggiato in modo particolare i tetti delle abitazioni, i dehors dei ristoranti e dei locali mentre la grandinata della settimana scorsa ha rovinato filari di vite, rendendo impossibile la prossima vendemmia.