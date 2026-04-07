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Manifestazioni

07 aprile 2026

07 aprile 2026 Casale Monferrato

Tante novità Stracasale 2026: solidarietà, villaggio della salute e corsa... domenicale L'evento è fissato per il 17 maggio

Le t-shirt. Un momento della conferenza stampa del martedì in Sala Gialla a Palazzo San Giorgio

di a.mo.

Obiettivo 2026? Superare le 2200 magliette vendute lo scorso anno. Domenica 17 maggio, con partenza e arrivo da piazza Castello, si terrà la quarantaquattresima edizione della StraCasale, gara non competitiva di beneficenza a sostegno di Anffas e della Fondazione piemontese per la ricerca sul Cancro (Candiolo) organizzata da Personal Gym SSD con la collaborazione della Città di Casale Monferrato.

Novità per la presente edizione, oltre allo svolgimento nella giornata di domenica, sarà l’impostazione tematica: la salute, intesa come prevenzione, benessere e responsabilità sociale. In quest’ottica, al Mercato Pavia, sarà allestito il Villaggio della Salute, realizzato in collaborazione con Croce Rossa Casale, Misericordia Casale e Croce Verde Casale che ne cureranno l’allestimento e l’arredamento. Martedì 7 aprile alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti l’organizzatore Paolo Lodi, Luca Novelli (Vice Sindaco di Casale Monferrato), Emanuele Capra (Sindaco di Casale Monferrato), Federico Nardi (Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e Direttore del Dipartimento Medico ASL Alessandria) e Silvia Scagliotti (Presidente ANFFAS). Ha partecipato da remoto Federico Riboldi, Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria della Regione Piemonte.

Hanno preso la parola anche Gabriella Caprino, in rappresentanza di ANDOS, e Mauro Brusa, Responsabile Promozione della Salute e Medicina d'Iniziativa ASL AL.

Si tratterà di uno spazio aperto a tutti, accessibile liberamente a chiunque desideri partecipare e usufruire dei servizi offerti.

All’interno del Villaggio sarà possibile accedere gratuitamente a un’ampia gamma di attività di prevenzione e informazione sanitaria:

- Area oncologica, con screening, visite e momenti informativi, grazie alla presenza degli specialisti di A.N.D.O.S. e della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Istituto di Candiolo IRCCS;

- Area cardiologica, Le “Oasi della Salute”, progetto di prevenzione cardiovascolare voluto dalla Regione Piemonte su tutto il territorio regionale, sotto la direzione scientifica del Dott. Federico Nardi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e Direttore del Dipartimento Medico ASL Alessandria: visite ed esami per uno screening cardiovascolare completo e gratuito, valutazione del rischio, consulenze e promozione di corretti stili di vita con medici, farmacisti ed esperti. A cura di Contatto Events in collaborazione con l’ASL AL;

- A cura dell’ASL AL – Distretto di Casale, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), con counselling nutrizionale comprensivo di valutazione delle misure antropometriche, grazie alla presenza di biologo nutrizionista e dietista , Counselling diabetologico di gruppo, focalizzato sui corretti stili di vita e sulla prevenzione del diabete, Servizio per le Dipendenze Patologiche (SERD), con screening per l’Epatite C (HCV) e attività informative dedicate.

Saranno inoltre disponibili controlli di base e ulteriori momenti di approfondimento dedicati alla promozione di stili di vita sani e consapevoli.

Il Mercato Pavia sarà il fulcro dell’intera giornata, nel quale si svolgeranno tutte le attività della manifestazione, con partenza e arrivo delle corse collocati in area limitrofa e immediatamente adiacente alla struttura, e la presenza di numerose attività collaterali: sport, intrattenimento, animazione e spazi dedicati alle famiglie.

La corsa si svilupperà lungo le vie del centro storico cittadino, con due momenti distinti: la partenza dei bambini alle ore 11,00 e quella degli adulti alle ore 12,00, su percorsi rispettivamente di 2 e 6 chilometri, a conferma della vocazione inclusiva della manifestazione.

A partire dalle ore 9:00 prenderanno il via anche i “Kid’s Game”, attività ludico-sportive dedicate ai più giovani organizzate in collaborazione con alcune realtà del territorio, tra cui Olympia Basket 2000, ASD Casale e ASD Canottieri con la possibilità di usufruire dei campi da basket, calcio e tennis allestiti per l’occasione.

Per quanto riguarda la partecipazione dei più giovani, i braccialetti per la categoria bambini (dalla prima elementare alla terza media) potranno essere ritirati a partire dalle ore 9:00 presso il point Bcube (Salone Tartara). Per gli adulti, invece, non sarà previsto il braccialetto: sarà sufficiente indossare la maglietta ufficiale.

All’interno del Mercato Pavia, oltre alle numerose attività collaterali, sarà presente anche un’area interamente dedicata ai più piccoli, denominata Area Bimbi Epta, pensata per offrire momenti di svago, creatività e intrattenimento in un contesto sicuro e coinvolgente.

L’area sarà allestita e vedrà la presenza di un team di animatori qualificati, riconoscibili attraverso abbigliamento brandizzato, che accompagneranno i bambini in diverse attività ludiche e ricreative durante tutta la giornata.

Tra le proposte previste: truccabimbi, animazione con clown e palloncini, spettacoli itineranti con trampolieri e giocolieri, momenti di piccola magia, musica e intrattenimento diffuso. Saranno inoltre attivi laboratori dedicati alla creatività e al gioco educativo, come il laboratorio BRICKS con 20 postazioni e il laboratorio “CreiAMO”, oltre all’utilizzo di effetti scenografici come lo sparabolle, pensati per rendere ancora più suggestiva l’esperienza dei partecipanti più giovani.

L’animazione sarà organizzata anche in forma itinerante, con momenti di coinvolgimento del pubblico distribuiti nell’arco della giornata, contribuendo a creare un’atmosfera dinamica e festosa in tutta l’area della manifestazione.

Questa ulteriore proposta si inserisce pienamente nello spirito inclusivo della StraCasale, rafforzando l’attenzione verso le famiglie e rendendo l’evento sempre più accessibile e partecipato da tutte le fasce d’età.

Particolare attenzione, inoltre, sarà dedicata anche al momento conviviale: l’area food offrirà la possibilità di pranzare comodamente seduti grazie alla proposta della Pro Loco Casale e allo street food firmato Arts Burger. I menu saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’evento, rendendo la pausa pranzo parte integrante dell’esperienza StraCasale.

Il Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, dichiara: “La StraCasale è una manifestazione che, nel tempo, ha saputo diventare un punto di riferimento stabile per la città, mantenendo viva una forte dimensione di socialità e partecipazione. Il suo valore va oltre l’aspetto sportivo: è un momento in cui la comunità si ritrova attorno a obiettivi condivisi, come la solidarietà e il sostegno concreto a realtà impegnate in ambito sanitario e sociale. Negli anni, inoltre, la manifestazione ha progressivamente assunto anche i tratti di una vera e propria festa cittadina, capace di coniugare sport, divertimento e occasioni di socialità diffusa, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. La scelta di svolgerla, per la prima volta, di domenica rappresenta un passo significativo in questa direzione, perché favorisce una partecipazione più ampia e trasversale, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità che da sempre caratterizza questa iniziativa. A rendere ancora più significativa questa edizione è anche la concomitanza con Golosaria, una felice compresenza che contribuisce ad arricchire ulteriormente l’esperienza complessiva della manifestazione”.

Il Vice Sindaco di Casale Monferrato, Luca Novelli, aggiunge: “Accanto alla dimensione aggregativa, questa edizione introduce con decisione un elemento qualificante: l’attenzione alla salute come tema centrale. Il Villaggio della Salute rappresenta un’opportunità concreta di informazione e prevenzione, accessibile a tutti, che rende la StraCasale anche uno strumento di divulgazione e sensibilizzazione su tematiche fondamentali. La presenza coordinata di enti, associazioni e professionisti del territorio testimonia un lavoro di rete importante, capace di tradurre i valori della solidarietà in azioni utili e tangibili per i cittadini”.

Per partecipare alla manifestazione sarà necessario acquistare la t-shirt ufficiale StraCasale al costo di 10 euro. L’acquisto darà diritto, il giorno dell’evento, al ritiro del pacco gara presso l’apposito stand, contenente sacca ufficiale StraCasale, bottiglietta d’acqua, barretta energetica, sali minerali e altri gadget.

Le t-shirt sono disponibili presso diversi punti vendita sul territorio, tra cui ANFFAS (via Leardi), Bar Latteria Barcaroli, Farmacia della Misericordia, G Sport, Stop and Go, Zerozero7 Toys & Gadget, Tabaccheria Porta Po, New Sporting Club, Tabaccheria Raimondi, Monferrato Active, My Gym e Monferrato Club.

Saranno inoltre attivi banchetti informativi e di vendita nelle seguenti date:

3 maggio in Piazza Mazzini

10 maggio in occasione del mercatino dell’antiquariato

12 maggio presso l’androne del Comune

L’intera manifestazione sarà accompagnata e trasmessa in diretta da Radio in Fiore, contribuendo a creare un racconto continuo dell’evento e a rendere ancora più coinvolgente la partecipazione del pubblico, scandendo il cronoprogramma della manifestazione.

Il guadagno delle vendite delle magliette ufficiali sarà devoluto a realtà del territorio quali ANFFAS, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Croce Rossa Italiana, A.N.D.O.S. Casale e Misericordia Casale Monferrato, contribuendo a sostenere progetti concreti in ambito sociale e sanitario.

Tutte le informazioni aggiornate sulla manifestazione, compreso il regolamento ufficiale di partecipazione di cui è richiesta la presa visione, sono disponibili sul sito www.stracasale.com e sui canali social dedicati.