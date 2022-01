Articolo »

Economia

09 gennaio 2022

09 gennaio 2022 Alessandria

I problemi e le prospettive della Provincia di Alessandria Il Servizio Provinciale di Statistica-CeDRES disegna i punti di forza e le debolezze del territorio

di Carlo Beltrame

“La Provincia di Alessandria”, che abbiamo avuto felicemente di recente tra le mani è un lavoro del Servizio Provinciale di Statistica-CeDRES ( a cura di Giarcarlo Subbrero e Paola Lombardo) che va ben oltre una buona collezione di dati statistici, nel disegnarci l’economia della provincia “tra struttura e congiuntura”. E ciò non solo per le analisi Swot, che alla fine vedremo almeno in parte.

Si sottolineano nel lavoro in esame principalmente e sinteticamente queste condizioni della nostra provincia:

• Una posizione geografica (teoricamente si è detto) centrale e privilegiata nell’Italia di Nord Ovest con 3.560 kmq, pari al 14,0 per cento del Piemonte e all’1,2 per cento dell’Italia. È attraversata da un fitto reticolo di autostrade e anche di importanti ferrovie (ma con non poche cessazioni), con un polo logistico integrato formatosi specie lungo la Valle Scrivia. In precedenza si era addirittura richiamato un remoto quadrilatero dell’IRES Lione-Marsiglia-Genova-Milano (con il dettaglio di un ipotizzato sistema portuale da Genova a Marsiglia, con gli hinterland di entrambi i porti) E si parla comunque di essere all’incrocio di due fondamentali corridoi europei,non solo di comunicazione, quali il corridoio 5 Lisbona-Kiev e il corridoio 24 “dei due mari” Genova-Rotterdam,“(nell’immediato retroterra dell’arco portuale ligure e come tale potenziale piattaforma logistica del Nord-Ovest

• Una economia articolata territorialmente con sette centri zona, che sono Alessandria, Acqui Terme,Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona, Valenza

• La lunga congiuntura economica negativa, per il periodo 2009-2020, che ha dominato la provincia (mettendo in atto un profondo e negativo processo di trasformazione in primo luogo della struttura industriale) dalle alluvioni alle varie ondate dell’epidemia di Covid 19 (si parla però anche di segnali di miglioramento)

• Il calo demografico (tra il 2013 e il 2020 la popolazione della provincia scende da 433.006 a 411.922 abitanti) e invecchiamento con attività economiche chiuse

E infine dell’analisi swat per il 2021 molto approfondita nel lavoro che abbiamo tra le mani ( 7 pagine sul totale di 47 pagine del documento) ci limitiamo a cogliere le parti complessive che riguardano la demografia e per l’agricoltura e l’industria solo alcuni degli elencati punti di forza.

Per la demografia avremmo tra i punti di forza la regolarizzazione-integrazione dell’immigrazione extracomunitaria e tra i punti di debolezza indicatori demografici peggiori di quelli regionali e nazionali, perdita di peso demografico nel contesto regionale. Spopolamento delle montagne. Forte invecchiamento totale,società anziana con forte spesa per servizi sociali. E tra le opportunità governo di una società anziana, con la crescita e lo sviluppo di politiche di live ageing.

Tra i punti di forza dell’agricoltura citeremmo l’esistenza di produttori di elevato pregio nel settore vitivinicolo, il progressivo emergere di sistemi agroalimentari di qualità (distretto orticolo) e conferma dl “distretto risicolo”, il paesaggio viticolo di parte della provincia come patrimonio dell’Unesco. Tra i punti di forza dell’industria, da citare il progressivo spostamento della struttura industriale verso settori più “moderni” e tecnologicamente avanzati, la notevole apertura del sistema industriale della provincia, sia in entrata (presenze estere) che in uscita (esportazioni e presenze all’estero). Infine, torniamo all’indice del lavoro, solo citando il titolo di alcuni capitoli:

• il valore aggiunto: una leggera ripresa dopo anni di crisi

• la produzione industriale: una ripresa complessa

• il commercio estero: una economia aperta

• il turismo: un decennio di crescita nonostante la crisi economica

• la distribuzione commerciale: tra esercizi di vicinato e grande distribuzione.