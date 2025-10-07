Articolo »
Mercoledì di Coppa per otto formazioni
Il Trino ospita la Virtus Vercelli
Molti gli appuntamenti in programma nella serata di mercoledì a partire dalla gara di ritorno della Coppa Italia di Promozione con il Trino che ospita la Virtus Vercelli: in palio il passaggio ai sedicesimi dopo il 2-2 della gara di andata.
Per quanto riguarda la Coppa Piemonte di Prima, in campo la Pro Palazzolo che in caso di affermazione taglierebbe in pratica il traguardo della qualificazione, al Centogrigio la sfida tra Felizzano e Fortitudo.
Giovedì toccherà invece alla Fulvius, ospite della Viguzzolese. Cinque le partite della Coppa Provinciale, quella più importante Crescentinese-Moranese che vale già il titolo vercellese, con i granata che potranno difendere il 3-2 dell'andata.
Le altre partite che si disputano sono Quargnento-Real Cerrina, Cisterna-Calliano Fassa e Moncalvo-Astense.
