26 agosto 2022

Manifestazione Nel borgo di Viarigi torna SaltinPiazza ("Amor Edition") Il festival degli artisti di strada animerà il fine settimana

Il festival degli artisti di strada animerà Viarigi (foto repertorio)

Torna il festival di strada più longevo del Piemonte. Dopo due anni di edizione ridotta, Viarigi ospiterà questo weekend la trentaduesima “SaltinPiazza” dal titolo “Amor edition”, il grande evento di saltimbanchi, giocolieri, illusionisti, equilibristi, narratori, cantastorie e musicisti che invaderanno con spettacoli ed eventi il centro storico cittadino.

La manifestazione gratuita, organizzata dal Comune sotto la direzione artistica di Milo Scotton e della Compagnia Artemakia e del Chapitombolo Academy, inizia venerdì 26, con “Aspettando SaltinPiazza” durante il quale verrà proposto “Masca vola via”, un concerto - spettacolo e incontro con le masche con Simona Colonna e Massimo “Pinin” Barbero nell’ambito della rassegna “cuntè Munfrà”.

Sabato gli spettacoli inizieranno alle ore 18 in piazza Marconi e proseguiranno anche in piazza san Silverio. Due gli eventi clou. Alle 22.30 “Amor” in piazza Marconi con il Circo&Dintorni, e alle 23.30 lo spettacolo di fuoco “Fuego!” a cura di Rulaz Quetzal. Domenica invece si inizia già dalla mattina con il laboratorio alle ore 11 presso i giardini della Torre con la compagnia Ritmiciclando. Gi spettacoli proseguiranno sino alle 18.45 lungo tutto il centro storico tra piazza Marconi, piazza San Silverio, piazzetta del Municipio e i giardini della Torre. Molti gli eventi collaterali, per piccoli e meno piccoli tra cui il laboratorio di circo, la possibilità di visitare la Torre dei Segnali, scoprire i murales realizzati negli anni dai “Pikitanka” per le vie del paese e gustare le specialità della pro loco cittadina guidata da Diego Pastore.