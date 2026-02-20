Articolo »

20 febbraio 2026

20 febbraio 2026 Crescentino

A Crescentino Al Teatro Angelini "Un amore di peso" fa tutto esaurito Sabato 21 febbraio, alle ore 21

Marco Cavallaro. Attore sul palco e regista dello spettacolo

di a.mo.

Sabato 21 febbraio, alle ore 21, secondo appuntamento della stagione 2026 del teatro Angelini, a cura della compagnia TeatroLieve, in collaborazione con il comune di Crescentino e la Fondazione Piemonte dal Vivo, con uno spettacolo che sta riscuotendo un enorme successo in tutta Italia non solo per il gradimento del pubblico ma anche per l’unanime apprezzamento della critica. Si tratta di “Un amore di peso” che vede il ritorno sulle scene del teatro Angelini dello straordinario e poliedrico attore Marco Cavallaro, anche autore del testo e regista, una delle figure più interessanti del panorama teatrale nazionale. Quando il teatro d’intrattenimento è di qualità e supera se stesso, affrontando con leggerezza temi scottanti e contemporanei.

La storia è intrigante ed esilarante nello stesso tempo e molto attuale. Ci si può innamorare di qualcuno sapendo di andare incontro a una critica sociale fatta di battute, commenti e giudizi non proprio esaltanti? Giorgio, innamorato della bellissima Lara, suo capo d’azienda, un giorno cade vittima di Cupido e perde la testa per Clara, una donna totalmente diversa da Lara. Sul palco Stella Pecollo, Marco Cavallaro, Rosario Petitx, Valentina Strevini. Produzione La Bilancia / Esagera in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi. I posti sono già esauriti da tempo ma è aperta una lista di attesa. Per informazioni e prenotazioni: TeatroLieve telefonando ai numeri 338.13.78.957 e 338.50.25.373, oppure inviando una email a info@teatrolieve.it, o recandosi presso la “Cartoleria Cipolla”, Via San Giuseppe 23, Crescentino, tel. 0161.84.31.94. Prossimo appuntamento il 28 marzo con i trelilu nel nuovissimo concerto spettacolo “Love a la coc”. La stagione teatrale è consultabile sul sito www.teatrolieve.it.