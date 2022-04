Articolo »

08 aprile 2022

08 aprile 2022 Casale Monferrato

Domenica 10 aprile Maurizio Galimberti a Casale per il MonFest Incontro al Castello

Tributo a Leonardo. Esposto in Duomo la suggestiva opera del celebre fotografo Maurizio Galimberti

di a.mo.

Oltre duemilacinquecento visitatori hanno voluto ammirare anche nel secondo fine settimana le esposizioni del MonFest 2022, la biennale di fotografia della Città di Casale Monferrato curata dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli e realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.

Le tredici mostre allestite in cinque dei più bei luoghi della città stanno richiamando turisti, curiosi e appassionati di fotografia da tutta Italia, sottolineando la qualità delle opere esposte, che si potranno ammirare gratuitamente ancora fino al 12 giugno. Successo condiviso con le molte iniziative che si susseguono di settimana in settimana e che vedranno domenica un importante appuntamento con Maurizio Galimberti, il cui Tributo a Leonardo è esposto nel suggestivo atrio della Cattedrale di Sant’Evasio.

Domenica 10 aprile a partire dalle ore 15 al Castello (sala Marescalchi) l’artista di fama internazionale converserà con Mariateresa Cerretelli, approfondendo il lavoro esposto a Casale Monferrato e la profonda ricerca dell’Instant Artist sul tema del sacro e sulla memoria della storia. Al termine dell’incontro, visita guidata alla mostra e, per chi vorrà, l’artista firmerà i suoi libri in vendita alla Libreria Coppo di via Roma.

Da questa settimana, a seguito delle numerose richieste, sarà inoltre possibile visitare le esposizioni del Castello del Monferrato anche durante la settimana per gruppi di almeno 10 persone e per le scolaresche. Per prenotare è possibile contattare lo Iat - Informazione Accoglienza Turistica del Castello del Monferrato – tel. 0142 444330 – e-mail iat@comune.casale-monferrato.al.it.