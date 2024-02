Articolo »

Sport

10 febbraio 2024

10 febbraio 2024 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale Vittoria con il brivido per la Junior contro il College Borgomanero: 83-82

Alessandro Sirchia al tiro (foto Avonto)

di p.z.

Ottenuta con due giornate d’anticipo sulla conclusione della prima fase di campionato la qualificazione aritmetica al successivo play-in Gold (nel quale le prime quattro della Division A di B Interregionale affronteranno le pari classifica del girone ligure-toscano; al termine le prime quattro della poule accederanno ai play-off per salire in B Nazionale), la Junior Casale affronta gli ultimi impegno come rodaggio all’impegnativo play-in contro avversarie forti e attrezzate.

Nell’anticipo di venerdì sera al “PalaEnergica” i rossoblu di coach Antonello Arioli hanno ottenuto una sofferta vittoria (di “corto muso” come la precedente a Corneliano d’Alba contro il fanalino Novipiù Campus Piemonte) contro la CRT Group College Borgomanero imponendosi al fotofinish per 83-82 trascinati da Sirchia e Dimitrov.

In avvio del match contro la giovane e bellicosa formazione ospite, la tripla di Dimitrov vale il 9-2 per la JC e il College chiama time-out. La difesa dei casalesi è serrata, ma l’esperienza di Benzoni permette alla “bandiera” della formazione novarese di trovare i liberi del 14-7; coach Arioli rimescola le carte, ma il computo di 5 falli a 0 a sfavore della Junior regala altri viaggi in lunetta agli ospiti. Damelio inchioda l’alley-oop del 14-10 e questa volta è time-out per Casale. I rossoblu sono in blackout totale ed è Benzoni a firmare il sorpasso: 16-17: Giacomelli ci crede e trova il canestro da sotto le plance, ma dall’altra è Giustina ad andare a bersaglio dalla lunga distanza. La risposta di Sirchia non si fa attendere e chiude il quarto sul punteggio di 21-20.

La seconda frazione si apre con il canestro di Giacometti, a cui risponde prontamente Zanetti dall’arco: i rossoblu provano a ritrovarsi in difesa e in attacco è ancora Sirchià ad armare il braccio. Benzoni non è da meno e Formenti sigla il 28-26: Rosso a rimbalzo mostra i muscoli, ma ilCollege continua a far male dalla lunga distanza. Si iscrive a referto anche Boeri, ma sul 31-35 coach Arioli decide di fermare il gioco; Borgomanero ci crede e in un batter di ciglia vola sul 36-44, punteggio sul quale le squadre rientrano negli spogliatoi.

Dimitrov in avvio del terzo quarto prova a caricarsi i sulle spalle la squadra seguito a ruota da Sirchia che impatta sul 48-48: i rossoblu sembrano essersi ritrovati, ma il College non demorde e solo i liberi di Rosso permettono il nuovo pareggio sul 54-54. Casale prova a mettere la freccia sul 66-60, Borgomanero trova ancora il canestro, poi Boeri chiude la frazione di gara sul 69-63.

I primi minuti dell’ultimo quarto sono appannaggio di Borgomanero, per Casale il primo punto arriva dalla lunetta per mano di Formenti, poi è ancora il College a trovare punti e coach Arioli ferma subito il gioco (70-72). Al rientro sono ancora gli ospiti a muovere la retina con il canestro di Formenti che non spegne però la trance agonistica degli ospiti che trovano una serie di canestri di Fedorenko che valgono il 72-79: la tripla di Raiteri ricuce il gap, mentre sull’altro fronte Bazan non sfrutta appieno il viaggio in lunetta. Rosso e Dimitrov accorciano ancora sull’81-82: time-out per Borgomanero. Grande difesa di Casale che ruba palla, Dimitrov lancia in volata Sirchia il quale firma ll’83-82: 3.3’ al termine e timeout chiesto dai novaresi per fermare l’inerzia positiva dei casalesi. La JC difende a tutto campo e alla sirena arriva la vittoria per 83-82.

JUNIOR CASALE - CRT GROUP COLLEGE BORGOMANERO: 83-82 (21-20; 36-44; 69-63)

JUNIOR: Giacomelli 4, De Ros 8, Sirchia 22, Formenti 3, Raiteri 10, Dimitrov 17, Boeri 6, Galluzzo 2, Rosso 11. Avonto, Milano e Minelle n.e. All. Arioli.

BORGOMANERO: Trucchetti 9, Pettinaroli 10, Giustina 3, Benzoni 16, Ferrari 8, Fedorenko 6, D’Amelio 6, Zanetti 14, Bazan 3, Broggi, Barzon, Pillastrini 7. All. Di Cerbo.