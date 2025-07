Articolo »

Sport

06 luglio 2025

06 luglio 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Interregionale La Junior completa il roster con De Ros e Comin Ritorna in rossoblu il play-maker casalese che nella scorsa stagione ha giocato a Oleggio

Guglielmo De Ros in azione (foto Pino Avonto)

di Paolo Zavattaro

La Junior completa il roster della prima squadra riportando in rossoblu il play-maker Guglielmo De Ros e inserendo nel reparto lunghi il 18enne Thomas Comin. Classe 1998, cresciuto nel settore giovanile juniorino, “Gulli” De Ros ha esordito in A2 con la JC nella stagione 2016/17.Nella stagione successiva la prima esperienza in Serie B con la PMS Moncalieri per trasferirsi poi a Giulianova e, successivamente, a Piadena. Nella stagione 2020/21, il ritorno in Piemonte, a Oleggio, dove ha giocato anche nell’ultimo campionato dopo la precedente esperienza alla Junior in Serie B. Un giocatore di esperienza e di leadership che sarà uno dei punti di riferimento della squadra e, in particolare, dei compagni più giovani. Thomas Comin, originario di Zanzibar (Tanzania), è cresciuto cestisticamente a Casale, poi esperienze nel settore giovanile di Borgomanero e nella società affiliata Svincolati Milazzo Academy. De Ros e Comin completano le ultime caselle del roster che comprende i riconfermati capitan Giulio Raiteri, e Alessandro Sirchia ai quali si sono via via aggiunti il casalese Eric Ruiu, di ritorno alla JC dopo l’esperienza a Serravalle, i giovani Luca Ravioli e Mario Bertaina, da Campus Monferrato (con presenze in prima squadra nella Novipiù di Serie B Nazionale), i nuovi inserimenti l’ala Riccardo Azzano e il centro Nicolò Galdiolo, oltre a Pietro Avonto che ha esteso il contatto con la Junior nelle scorse settimane. Una squadra molto giovane e dalla forte connotazione casalese, che sarà guidata dal riconfermato coach Daniele Degiovanni, anche lui giovane e casalese, coadiuvato dal “vice” Valerio Ferrero, casalese d’adozione, da diversi anni nel settore giovanile di Campus Monferrato.

Queste le parole del g.m. Paolo Pansa: «Gli obiettivi che ci eravamo posti nell’allestire la squadra sono stati raggiunti; siamo molto soddisfatti, anche se la verifica arriverà poi dal campo. È un gruppo con alcuni elementi esperti e tanti giovani, con età media sotto i 23 anni e una forte impronta territoriale, comprendendo ben otto giocatori casalesi d’origine o cresciuti nelle giovanili cittadine». Confermato anche il preparatore fisico Luca Ambrosino.