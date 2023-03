Articolo »

23 marzo 2023

23 marzo 2023 Moncalvo

Opere pubbliche A Moncalvo è terminata la ricostruzione del muraglione Il crollo nel 2019: a breve verrà ripristinata la corretta viabilità

Sono terminati gli interventi di ricostruzione del muraglione

di Alessandro Anselmo

Una bella notizia che i moncalvesi aspettavano di sentire da tempo. Lo scorso 11 marzo è stato posato l’ultimo mattone del muraglione di corso XXV Aprile. Ben visibile dalla strada, il grande muro di contenimento che sorreggeva i campi sportivi dell’oratorio franato il 27 novembre 2019 è stato completamente ricostruito.

I lavori sono agli sgoccioli e nei prossimi giorni “verranno ultimati gli ultimi interventi di movimento terra e si procederà immediatamente con il completamento del muro prospiciente il marciapiede e del marciapiede stesso. A brevissimo sarà infine riaperta la strada in entrambe le direzioni e soprattutto la famiglia Marzano Guarnero potrà finalmente tornare a casa dopo più di tre anni”, spiega l’assessore moncalvese Barbara Marzano.

Numeri da record per la ricostruzione del muraglione che è bene ricordare. L’opera infatti è imponente e chiunque dal centro città si diriga verso Asti passando da corso XXV Aprile non può fare a meno dal soffermarsi a guardarla. “Sono infatti mille e 500 metri di pali di fondazione, mille metri di tiranti, 800 metri quadri di rivestimento in mattoni, mille e cento quintali di acciaio, 2 mila quintali di muro prefabbricato quindicimila di calcestruzzo. Un cantiere difficile, condotto dall’ingegner Fabio Olivero, insieme alla ditta Terra.con”, spiega l’assessore Barbara Marzano che ogni giorno dalla sua abitazione ha visto crescere pezzo per pezzo il nuovo muraglione.

Nel 2021 c’è stato anche il consolidamento di tutta la parte di muraglione non crollato visibile a salire verso il centro città, a protezione delle famiglie, attività e immobili sottostanti. Nel complesso per l’intervento il Comune di Moncalvo ha ricevuto 420 mila euro per il consolidamento della porzione a monte e 1 milione di euro per la ricostruzione. Per quanto riguarda il nuovo cantiere che a breve sarà terminato con la riapertura della strada, dopo la rimozione del corpo di frana che contiene anche porzioni del muro di sostegno e degli strati rocciosi su cui si fondava che cedendo hanno provocato il crollo, i lavori hanno visto nei mesi scorsi il completamento dell’ultimo tratto della berlinese per poi proseguire con il rivestimento in laterizio.

Le opere di sostegno sono state realizzate in sotterraneo e l’intervento è stato molto complesso nella sua totalità. La strada sarà presto riaperta al doppio senso di marcia e gli automobilisti provenienti da Asti potranno così salire direttamente in centro città senza più dover passare dal tunnel. “Se siamo arrivati alla conclusione dei lavori a meno di quattro anni dal crollo, dobbiamo ringraziare il Ministero degli Interni e la Regione Piemonte per il costante supporto oltre che per il finanziamento”, spiega il primo cittadino Christian Orecchia. “I lavori sono continuati a un ritmo davvero incessante e ora siamo a un soffio dalla riapertura, siamo molto soddisfatti di questo traguardo e verrà sicuramente organizzata una degna inaugurazione per ringraziare tutti gli attori coinvolti", conclude il sindaco.