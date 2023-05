Articolo »

Economia

21 maggio 2023

21 maggio 2023 Cannes

Con Toni Garrn, Elvira Jain e Paola Turani Damiani protagonista alla 76ª edizione del Festival di Cannes L'alta gioielleria sul red carpet

Nella foto Toni Garrn

di Massimo Castellaro

La maison valenzana Damiani è protagonista alla 76ª edizione del Festival di Cannes. La top model e imprenditrice, di Dubai, Elvira Jain ha sfilato sul red carpet dei apertura mentre la modella e influencer italiana Paola Turani ha scelto le creazioni Damiani per la cena di gala.

Elvira ha indossato un collier Damiani alta gioielleria Chakra oro bianco e diamanti, anello alta gioielleria Belle Epoque oro bianco e diamanti e gli orecchini Absolute alta gioielleria in oro bianco, diamanti e smeraldi.

E anche la bellissima star libanese Farah Abdel Aziz, esempio di eleganza e famosa in tutto il mondo, ha indossato, nel corso della stessa manifestazione, alta gioielleria Damiani in oro bianco, diamanti e smeraldi, in particolare un anello Special Classic e un bracciale Mimosa.

Anche la modella tedesca Toni Garrn ha indossato Damiani al Women's Stories Gala a Cannes 2023. Toni ha indossato Damiani, collezione Swan, orecchini e anello in oro rosa con ametista e diamanti brown.

Il tutto a pochi giorni dall’annuncio dell’apertura di una nuova boutique stagionale griffata Damiani all’interno del luxury collection hotel “Cala di Volpe”, il principesco albergo disegnato dall’architetto francese Jacques Couelle situato nell’omonima baia.

In questo ambiente raffinato, i cultori della gioielleria scopriranno le collezioni iconiche e i pezzi unici della Maison accolti da personale di vendita altamente qualificato.

Fondata nel 1924 a Valenza, Damiani è divenuta nota in tutto il mondo per l’eccellenza delle proprie creazioni: i segreti di questo affascinante mestiere si tramandano, di generazione in generazione, dal fondatore Enrico Damiani a suo figlio Pier Damiano, e successivamente ai nipoti Guido, Silvia e Giorgio che ora guidano l’azienda interpretando i profondi valori di questa storica e preziosa eredità.