17 giugno 2025

17 giugno 2025 Torino

Inizia la Maturità 2025 «Il sapere non si regala: si conquista. Con sudore e sacrifici» La lettera agli studenti dell'assessore regionale all’Istruzione e Merito, Elena Chiorino

Mercoledì 18 giugno prenderanno il via le prove della maturità 2025: per poco più di 30mila studenti piemontesi inizierà il periodo di esami.

La prova svolta sarà di Italiano, per verificare le competenze di scrittura e conoscenza acquisite dai ragazzi nel corso degli anni, mentre il giorno dopo si svolgerà la seconda prova scritta basata, invece, sulla materia di indirizzo. Per quanto riguarda i colloqui orali le date varieranno a discrezione dell’istituto.

L’assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha scritto una lettera per augurare buona fortuna a tutti i giovani che nei prossimi giorni affronteranno le prove della maturità: «Cari ragazzi, state per affrontare un momento che non dimenticherete mai: la Maturità. Non è solo un esame, è la tappa che segna la fine di un lungo percorso e l’inizio del cammino che vi renderà protagonisti del futuro.

In questi anni avete studiato, vi siete messi alla prova, avete imparato che il sapere non si regala: si conquista. Con sudore e sacrifici. E questo è il significato più autentico del merito, la consapevolezza che ogni risultato nasce dall’impegno, dalla costanza e dalla passione.

Oggi l’Italia ha bisogno del vostro coraggio, dei vostri sogni, della vostra competenza e della vostra identità. Vivete in una Nazione che ha nel Made in Italy non solo un marchio, ma un’anima fatta di bellezza, intelligenza creativa, eccellenza artigiana e industriale. È un patrimonio che vi appartiene, e che può diventare il vostro domani: che scegliate di continuare gli studi, di entrare nel mondo del lavoro o di intraprendere un percorso formativo professionale, sappiate che ogni talento ha la sua strada.

Siamo al vostro fianco per offrirvi strumenti concreti: università, Accademie di Filiera, sistema Its, percorsi formativi di qualità e progetti che mettono davvero al centro voi, le vostre capacità e i vostri sogni.

È il momento dell’esame, di quelle notti fatte di adrenalina e legittime preoccupazioni, di carica e dubbi dell’ultima ora. Statene certi: queste emozioni non le dimenticherete mai. E allora il mio augurio, rispetto a questo subbuglio, è di affrontarlo con determinazione, con fiducia e con orgoglio, con grinta e caparbietà.

Il futuro non è qualcosa che accade. È qualcosa che si costruisce. Con sacrificio, libertà e merito».