12 agosto 2025 Casale Monferrato

Al Palafiere Torna “Fai la mossa giusta” un hub per l’orientamento Giornata dedicata alla conoscenza dei percorsi di studio e delle opportunità lavorative

di r.m.

La quarta edizione di “Fai la mossa giusta” si prepara a tornare a Casale Monferrato con un format rinnovato e ancora più inclusivo, confermandosi un appuntamento di riferimento per l’orientamento formativo e professionale sul territorio.

L’evento, strutturato come una giornata interamente dedicata alla conoscenza dei percorsi di studio e delle opportunità lavorative, sarà rivolto a un pubblico ampio ed eterogeneo: non solo studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche adulti in cerca di occupazione o interessati a un percorso di ricollocamento professionale.

In seguito a numerosi incontri della delegazione della Città di Casale Monferrato, guidata dall’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Fiorenzo Pivetta, con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, di imprese locali, istituzioni e agenzie formative è nato un confronto ricco e partecipato, volto a raccogliere proposte e suggerimenti utili a costruire un’edizione ancora più ricca di contenuti, con l’obiettivo di accompagnare i visitatori – giovani e adulti – in un percorso di consapevolezza e orientamento tra le molteplici strade offerte dal mondo della formazione e del lavoro.

L’edizione 2025 sarà nuovamente ospitata negli spazi del PalaFiere, che tornerà a essere un vero e proprio hub dell’orientamento: i partecipanti potranno incontrare enti, istituzioni scolastiche, università, agenzie formative, aziende e realtà del territorio, con l’opportunità di conoscere da vicino i diversi percorsi di carriera e di entrare in contatto diretto con chi lavora ogni giorno nei settori produttivi, nei servizi e nelle professioni.

L’assessore Pivetta spiega: «Stiamo mettendo in campo idee e prospettive che scaturiscono dalle passate edizioni, cercando di valorizzarne i punti di forza che abbiamo riscontrato lo scorso anno. Fai la mossa giusta si sta strutturando come un evento sempre più ampio e rivolto a tutti: giovani, famiglie, adulti, scuole e singoli cittadini. L’obiettivo è offrire uno sguardo completo sulle opportunità formative e professionali del nostro territorio, dalle scuole superiori alla formazione professionale e universitaria, fino alle occasioni di impiego nelle aziende, negli enti pubblici, nelle Forze Armate e dell’Ordine. Quest’anno, inoltre, è previsto un coinvolgimento più strutturato di Agenzia Piemonte Lavoro, che rappresenta un importante valore aggiunto».

La presenza attiva di Agenzia Piemonte Lavoro consentirà di rafforzare il legame tra offerta di competenze e domanda di lavoro, offrendo ai partecipanti un supporto concreto nella definizione del proprio percorso professionale. Il personale del Centro per l’impiego di Casale sarà a disposizione per fornire informazioni, consulenze e orientamento sulle opportunità occupazionali del territorio, sui servizi alle imprese e alle persone in particolare a quelle con disabilità e con maggiori difficoltà a inserirsi o reinserirsi sul mercato del lavoro. In questa occasione, inoltre, i visitatori interessati potranno aggiornarsi sulle competenze più richieste nei diversi settori, conoscere le posizioni lavorative aperte e candidarsi.

Sono già in programma nuovi incontri con tutte le realtà coinvolte, per definire nel dettaglio un programma capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e alla continua evoluzione del mondo della formazione e del lavoro.

Le aziende che intendano contattare la Città di Casale per richiedere informazioni ed eventualmente partecipare all’iniziativa (le ultime richieste verranno vagliate a settembre), possono contattare l’Ufficio Lavoro all’indirizzo lavoro@comune.casale-monferrato.al.it.