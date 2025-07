Articolo »

04 luglio 2025 Fubine Monferrato

Monferrato degli Infernot Il progetto Euro-Up per giovani amministratori Sono stati consegnati gli attestati al Teatro dei Batù di Fubine Monferrato

I partecipanti al progetto che hanno ricevuto l'attestato

di Alessandro Anselmo

Sono stati consegnati il 29 giugno, al Teatro dei Batù di Fubine, gli attestati di partecipazione agli allievi del progetto “Euro-Up”, il training specialistico giunto a termine relativo a istituzioni europee e programmi europei a chiamata diretta, attuato con il contributo di Regione Piemonte, promosso dall’Unione dei comuni “Il Monferrato degli Infernot” e da altri comuni monferrini.

Durante l’incontro si è anche tenuta la presentazione dell’ebook che riassume tutte le attività svolte e i target raggiunti dal progetto. “Euro-Up”, ha avuto come obiettivo principale la formazione specialistica di amministratori locali, under 35 o al primo mandato, in merito alle Istituzioni europee, ai programmi a chiamata diretta della Commissione Europea e all’europrogettazione, con l’intento di rafforzare la capacità degli enti locali nel comprendere e accedere ai fondi europei e favorire una partecipazione consapevole alle dinamiche dell’Unione Europea.

Grazie al progetto, avviato a dicembre 2024 e seguito da Gabriella Bigatti, project manager e euro progettista, sono stati realizzati momenti formativi per gli amministratori locali dei Comuni di Fubine, Ottiglio, Altavilla, Casorzo, Lu e Cuccaro e Sala. Il progetto si è sviluppato in due parti: dopo una preparazione iniziale, si sono tenuti quattro workshop residenziali giornalieri direttamente a Bruxelles. Una visita-studio di quattro giorni per avvicinare le Istituzioni della UE e per meglio comprendere il funzionamento della macchina europea, mentre la seconda parte, ha previsto un corso di formazione e buone pratiche, introduttivo ai programmi a chiamata diretta della Commissione europea, i fondi diretti e l’Europrogettazione.