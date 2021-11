Articolo »

Economia

05 novembre 2021

La cerimonia di premiazione in Campidoglio a Roma l’11 novembre xFarm vince la Bandiera Verde 2021 Il progetto nato dai Fratelli Vanotti di Valmacca

di r.m.

«xFarm, il progetto nato dai Fratelli Vanotti di Valmacca, associati Cia Alessandria, è il vincitore di Bandiera Verde Agricoltura 2021, il premio nazionale Cia che promuove la migliore agricoltura del territorio. A xFarm è andato il riconoscimento per la sezione Agri-innovation ed è l’unico premio assegnato in Piemonte dei 16 a livello nazionale».

Lo fa sapere la Cia di Alessandria: «xFarm è la piattaforma creata dagli agricoltori per gli agricoltori che permette di entrare nell’agricoltura digitale in modo semplice e completo, copre tutte le necessità delle attività agricole in modo intelligente ed integrato, supportando le azioni di decisione basandosi sui dati inseriti sulla piattaforma per migliorare irrigazione, difesa, fertilizzazione e molto altro».

Questo è possibile «attraverso una piattaforma agganciata ad una linea di sensoristica selezionata, connessa e ottimizzata per l’agricoltura. La piattaforma è accessibile da qualsiasi dispositivo e dotata di decine di moduli diversi. Tutte le funzioni base sono gratuite, cui si aggiungono decine di funzionalità premium a pagamento per gestire meglio la tua attività. Tra le funzioni base ci sono piani di coltivazione (gestione campi, mappa e catasto, registro attività), macchinari (manutenzione, documenti, ore lavorate), logistica (magazzino digitale, prodotti fitosanitari, gestione silos), documentazione (fascicolo aziendale, quaderno di campagna, documenti per Pac)».

La cerimonia di consegna a Matteo Vanotti si svolgerà in Campidoglio, a Roma, il prossimo 11 novembre.

Bandiera Verde «è un’iniziativa nazionale Cia che intende premiare aziende agricole, enti locali, associazioni, comuni, scuole e personalità che si sono particolarmente distinti nelle azioni e politiche svolte a favore dell’agricoltura, dell’ambiente, dello sviluppo territoriale, nonché di progetti didattici e di welfare relativi ad una migliore conoscenza del mondo agricolo, alla tutela dell’ambiente, della storia e dell’economia delle aree rurali».

Commenta il presidente Cia Alessandria Gian Piero Ameglio: «L’intuizione e la straordinaria abilità dei fratelli Vanotti e del loro team di collaboratori hanno permesso lo sviluppo, in pochi anni, di un progetto che interessa l’agricoltura dell’Italia intera, con 70 mila aziende che utilizzano la loro app. Cia Alessandria ha appoggiato dal principio il progetto, fornendo assistenza e le prime indicazioni pratiche e siamo felici di aver segnalato il lavoro dei Vanotti, che hanno ottenuto con grande merito il premio nazionale Bandiera Verde 2021».