26 agosto 2023

Musica, burattini, bancarelle A Viarigi c'è la kermesse "SaltinPiazza" Spettacoli con gli artisti di strada, mostra fotografica

SaltinPiazza a Viarigi (foto repertorio)

di Alessandro Anselmo

Sabato 26 e domenica 27 agosto torna a Viarigi SaltinPiazza, il Festival d’arte di strada e di circo contemporaneo più antico del Piemonte. Due giorni di spettacoli, musica, burattini, bancarelle ed eccentrici personaggi che animeranno le vie e le piazze del paese tra arte, divertimento e convivialità.

Il tema della 33° edizione è “Le città invisibili”, in onore dello scrittore Italo Calvino, a 100 anni dalla sua nascita.

«Gli dobbiamo una ventata di immaginazione sul mondo che ‘potrebbe essere’. Le sue città invisibili sono forse meno reali perché inventate? È forse meglio il nostro mondo reale, groviglio confusionario di tempi e spazi? Non perdiamo di vista le materie del sottile, memoria, bellezza, armonia delle relazioni, perché ci sono due modi per non soffrire del caos: immergersi a tal punto da non vederlo più, oppure continuare a cercare e riconoscere chi e cosa, in mezzo al caos, non sono caos e farli durare, dargli spazio e tempo. Viarigi è la nostra preziosa città invisibile, tutta d’arte, d’emozioni e di SaltinPiazza», spiegano dalla direzione artistica affidata come ogni anno a Milo Scotton, primo italiano diplomatosi alla celebre Ecole Nationale de Cirque de Montréal da cui nacque il Cirque du Soleil (Canada) e fondatore della Compagnia ArteMakìa, cui è affidata la produzione del Festival, riconosciuta dal Ministero Italiano della Cultura come Compagnia di Circo Contemporaneo e di Innovazione, e supportata dall’appoggio tecnico e logistico della Chapitombolo Academy.

Al via alle ore 18 di sabato sino alle 23 con tani spettacoli tra cui i due appuntamenti clou della serata in piazza Marconi dove alle 21.45 andrà in scena “soul of Nature” di Artemakia e a seguire “spirito di drago” di Chandy De Falco.

Domenica si inizia alle 16.30 e si prosegue sino alle 19 con spettacoli, laboratori, appuntamenti per bambini, mostre e tanto divertimento, oltre ai piatti tipici preparati dalla pro loco viarigina.

Tra le iniziative anche la mostra sul tamburello "Il tambass nel Monferrato negli anni '70" con le immagini del fotografo monferrino Pier Giuseppe Bollo: l'esposizione si terrà presso il Voltone di via Recinto