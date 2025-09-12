Articolo »

Sport

12 settembre 2025

12 settembre 2025 Casale Monferrato

Tennis Masters Tour 400 alla Nuova Casale con 173 iscritti al torneo Non solo sport

Conferenza stampa a Palazzo San Giorgio

di Andrea Mombello

Tutto pronto allo Sport Club Nuova Casale per l’inizio del torneo internazionale Itf World Tennis Masters Tour 400 “Vini del Monferrato Cup”, che scatterà domenica 14 settembre e terminerà domenica 21. Al via 173 iscritti, nutrita la truppa di giocatori e giocatrici stranieri (un totale di 25), due dalla Nuova Zelanda.

Una settimana di sport che unirà competizione internazionale e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del Monferrato. L’evento, con la direzione tecnica di Paolo Nicola e la supervisione generale di Gabriele Vizio, vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutto il mondo e comprenderà gare sia di singolare che di doppio maschile e femminile, oltre al doppio misto, con categorie dai +35 ai +85 anni.

Le partite si svolgeranno sui campi in terra rossa del circolo casalese, e ogni giornata sarà arricchita da degustazioni di vini e prodotti tipici del territorio con eventi specifici: il 16 settembre è previsto il tradizionale party dei giocatori, il 17 e il 19 settembre, saranno dedicate alla gastronomia monferrina, con piatti della tradizione rivisitati e abbinati ai migliori vini locali. L’evento sarà inoltre occasione per far conoscere un territorio ricco di storia e bellezze culturali, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale La Tela di Clio, impegnata nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Durante la conferenza stampa dello scorso giovedì a Palazzo San Giorgio, il vicesindaco e assessore allo Sport di Casale Monferrato, Luca Novelli ha affermato: «Questo appuntamento rappresenta per Casale Monferrato un’occasione preziosa per valorizzare il nostro territorio unendo lo sport di livello internazionale alle tradizioni enogastronomiche che ci contraddistinguono. Siamo lieti di accogliere atleti e visitatori da tutto il mondo in una settimana che sarà vetrina del Monferrato e delle sue eccellenze». Non resta dunque che attendere i primi match in campo. Un altro appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.