Una giornata ricca di eventi a San Giorgio Monferrato

01 maggio 2025 San Giorgio Monferrato

Giornata di festa e divertimento il 25 aprile a San Giorgio

Una giornata intensa di eventi, partecipazione e memoria ha animato San Giorgio Monferrato venerdì 25 aprile 2025, coinvolgendo cittadini, associazioni e visitatori. In mattinata, il paese ha accolto il tratto cronometrato della 20ª Mediofondo del Monferrato Casalese.

La competizione ciclistica, organizzata da A.S.D. Ciclo Sport Casale con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato e la collaborazione del Comune di San Giorgio Monferrato, valida come 3ª prova dell’Alpi Superprestige Tricolore 2025, ha attraversato le colline del Monferrato facendo tappa in Piazza don Caprioglio, dove è stato allestito un punto ristoro per gli atleti prima della ripartenza.

Il traguardo del tratto cronometrato davanti al Municipio di San Giorgio Monferrato è stato tagliato per primo da Andrea Tombolato (Team BCP Bike) in 12’ e 28’’. In seconda posizione Lorenzo Alladio (Sanetti Sport) seguito da Stefano Bertinotti (ASD GT Eventi Sportivi). Durante tutta la giornata, presso la Cantina di San Giorgio, un grande ritorno: la Fiera del Vino e del Vigneto che, dopo qualche anno di sospensione, giunge alla sua XXXVIII edizione.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi espositori di prodotti alimentari, artigianali e tipicità locali. Particolarmente apprezzata la presentazione ufficiale del nuovo spumante brut Piemonte doc Cortese Metodo Martinotti, che ha riscosso il consenso del pubblico e degli operatori del settore.

L’ottimo pranzo, preparato da “Fuga di Sapori”, ha rappresentato anche un momento di solidarietà: parte del ricavato sarà infatti destinato a sostenere un progetto di Economia Carceraria e Circolare, volto a favorire percorsi di inclusione e reinserimento sociale e lavorativo.

Nel pomeriggio, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, si è tenuto l’emozionante recital “Il Disertore” con Bernardo Beisso e Sergio Mesturini, promosso in collaborazione con il Circolo Arci di San Giorgio Monferrato. Attraverso brani in musica, poesie e canti della tradizione popolare italiana, catalana e greca, gli artisti hanno proposto un intenso momento di riflessione e memoria collettiva contro le guerre e le forme di repressione della libertà, molto partecipato dal pubblico presente.