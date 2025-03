Articolo »

13 marzo 2025

13 marzo 2025 Terruggia

Borghi monferrini Genius Loci “sportivo” nella tappa a Terruggia Domenica si è chiuso il primo ciclo del 2025

Anima agonistica. Cucco, Cornaglia e Sarzano, sportivi terruggesi, al tavolo dei relatori

di Chiara Cane

Si è concluso a Terruggia, domenica 9 marzo, il primo ciclo 2025 di “Genius Loci, Pomeriggi nei Borghi monferrini”, con un insolito programma, che ha fatto da catalizzatore per l’ottima riuscita del pomeriggio.

Protagonista dell’incontro, non solo l’anima storico-culturale e architettonica del luogo, ma anche quella sportiva, interpretata da tre agonisti a livello nazionale e internazionale, quali sono stati i terruggesi: Gianfranco Cucco (atleta e pilota), Pier Paolo Cornaglia (karateka) e Franco Sarzano (walking football - calcio camminato). Dopo i saluti del sindaco Maria Luisa Musso, accompagnati da un amarcord d’immagini in bianco e nero, messo insieme dalla vice sindaca appassionata di fotografia Paola Berra, gli sportivi si sono raccontati tra aneddoti, premi, disciplina e umano sentire.

Per Cucco, l’esordio da pilota risale al 2014-2015, con un quinto posto assoluto per categoria ai Campionati Italiani di Velocità. Dal 2016, poi, abbraccia il triathlon e, gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, conquista prestigiosi risultati, quali: Campione Europeo 2018 e 2019 categoria Duathlon Corss; convocazione nella Nazionale (2021) conclusasi con un 13mo assoluto con gli elite nel duathlon cross europeo. A seguire, numerosi titoli di campione provinciale e regionale su corsa, Campione Italiano di categoria nel Winter Triathlon (2023) e vice campione del mondo di categoria Winter Triathlon nel 2025).

Anche per Pier Paolo Cornaglia, Maestro Shian, cintura nera sesto Dan di Karate Shotokan, docente Federale regionale Fijlkam CONI e membro di commissione esami federali, il palmares è prezioso: Oro all’Open d’Italia master 2013, al World Master Games 2013, alla Coppa del mondo Master di Karate Tradizionale KWF 2015 in Giappone e ai Campionati Italiani Federali Master 2015; Argento ai Campionati italiani federali Master 2014 e ai Campionati italiani federali Master 2021.

Per diventare “Shian”, sesto dan, ovvero di Maestro Esperto, Cornaglia ha dovuto superare una serie di percorsi ed esami, anche, trasversali racchiusi nel kata (da 25 a 28 nello shotokan), quindi, tattiche di combattimento, di difesa, di attacco e, ultimo ma non ultimo, un minuzioso lavoro sul proprio Zanshin, ovvero, sull’atteggiamento, sullo sguardo e sul respiro.

A raccontare il Walking Football, infine, è stato Sarzano che, del calcio camminato, ne ha fatto la sua professione e la sua passione. Si tratta di una disciplina sportiva che ha molte somiglianze con il calcio tradizionale, ma si differenzia proprio nella dinamica camminata, vietandone la corsa e il contatto. Uno sport adatto a qualsiasi età, in particolare agli over 50 anni. Si gioca su campi di dimensioni ridotte, con porte di 4metri per 2 di altezza. I giocatori sono 6 per squadra.

Tra gli ospiti della giornata, anche, Angelo Di Cosmo per raccontare la sua felice esperienza nella Turricola Terruggia (dove si concentra la preparazione dei più piccoli) e in Accademia Casale, di cui è presidente, per il calcio giovanile del territorio, con 4 stelle riconosciute alla scuola calcio e un’intensa attività agonistica con la Juniores Regionale.

Ovviamente, il tutto, dopo aver apprezzato le bellezze artistico-architettoniche della San Martino e della San Grato e concludere con un caldo tea in cui intingere i biscottini di Terruggia.