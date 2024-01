Articolo »

17 gennaio 2024

17 gennaio 2024 Moncalvo

Cuore del Monferrato Distretto del Commercio? «Critiche senza fondamento» Il sindaco Christian Orecchia replica alla minoranza

il centro storico di Moncalvo

di Alessandro Anselmo

“Siamo ormai abituati all’atteggiamento della minoranza moncalvese che si esprime a vanvera su tutti gli argomenti pur ignorando completamente contesto, fatti e meccanismi. Pertanto non possiamo che dare il peso che merita alle critiche vuote di chi polemizza su tutti i temi per puro scopo di mettere in cattiva luce l'operato dell'Amministrazione di Moncalvo”, commenta così il sindaco di Moncalvo Chrisitan Orecchia alle domande della minoranza in Consiglio Comunale sul Distretto del Commercio “Cuore del Monferrato”.

“Vogliamo informare – prosegue Orecchia in un comunicato - che tutte le scelte di partecipare o meno a eventuali bandi sono adottate con massima condivisione con i membri della cabina di regia, 7 comuni a rappresentanza di altrettanti gruppi appartenenti il distretto, e dell’assemblea dei soci. L'essere comune capofila non significa decidere autonomamente senza consultare gli altri membri e dunque attaccare il Distretto non significa attaccare Moncalvo ma attaccare in realtà decisioni condivise dal territorio e usare uno strumento sinergico di 61 comuni per fini puramente elettorali e peraltro circoscritti a Moncalvo.

Indubbiamente il nostro distretto presenta delle criticità principalmente dovute alla vastità del suo territorio, la frammentazione urbana e dunque anche commerciale e all’assortimento variegato dei comuni che lo compongono. È tuttavia oggettivo che il nostro Distretto è primo in Piemonte nelle attività di comunicazione e promozione territoriale, dato facilmente constatabile dai numeri delle pagine social da cui si rilanciano messaggi di richiamo verso il territorio e quotidianamente si condividono attraverso lo strumento delle stories prodotti, menù, proposte di ricettività e quanto viene promosso dalle attività del territorio. Il successo dell’attività di comunicazione è stata riconosciuta anche da Regione Piemonte che ha preso il nostro distretto a caso studio. Ma pare che la minoranza alcuni aspetti non li voglia proprio vedere. Chissà perché?”.

Orecchia prosegue poi dicendo che: «Mentre c'è chi usa il tema del Distretto per fare can can, si sta invece lavorando a nuove opportunità di finanziamento anche alternative ai bandi regionali che ci consentano di reperire risorse e avviare nuove attività da aggiungersi a quelle svolte in autofinanziamento grazie al piccolo contributo messo insieme da tutti i comuni soci. Ricordiamo che grazie al Bando Borghi, le imprese di Moncalvo Penango e Ponzano hanno potuto competere a un bando dalla dotazione di 1milione e 300 mila euro. La notizia dei bandi regionali cui si fa riferimento nella polemica scaturita oggi risale a un mese fa: la lunga attesa del comunicato è motivata dal far passare le Feste per dare più risalto in vista della campagna elettorale? Spiace molto infine notare da parte di qualche consigliere di minoranza il tentativo di inserire un a ‘bega locale’ tra maggioranza e minoranza a danno di un progetto di più ampio respiro”.

Orecchia e Attisani, manager di distretto, stanno infine calendarizzando degli incontri itineranti con tutti i comuni del distretto divisi nei 7 gruppi per discutere di criticità, punti di forza e prospettive per il futuro, nell’ottica della massima collaborazione col territorio.