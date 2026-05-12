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Attualità

12 maggio 2026

12 maggio 2026 Casale Monferrato

In Comune a Casale Monferrato Tavolo tecnico del lavoro: focus sulla crisi Ibl Durante l'incontro aggiornamenti su “Fai la mossa giusta” 2026

di r.m.

Nel pomeriggio, martedì 12 maggio, si è riunito il Tavolo tecnico del lavoro della Città di Casale Monferrato, alla presenza dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Fiorenzo Pivetta, dei capigruppo del Consiglio comunale, Pietro Calonico, Antonio Imperato e Vincenzo Miceli, dei rappresentanti di Agenzia Piemonte Lavoro e del Centro per l’Impiego di Casale Monferrato.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata la situazione relativa alla crisi Ibl, con un aggiornamento sulle politiche attive del lavoro in atto nell’ambito del programma Gol e del coordinamento con l’Unità di Crisi Regionale Integrata.

Ad oggi risultano presi in carico 35 lavoratori, di cui 30 attualmente inseriti in percorsi formativi, principalmente in ambito informatico, mentre 5 unità hanno già trovato nuova occupazione. È stata inoltre condivisa la proposta di procedere alla predisposizione di una “vetrina delle competenze” anonima, finalizzata a valorizzare i profili professionali e favorirne la ricollocazione presso le imprese del territorio.

Confermato che la cassa integrazione terminerà il 31 dicembre 2026, con successivo accesso agli strumenti di sostegno e accompagnamento previsti per i beneficiari NASpI.

Parallelamente, il tavolo ha fatto il punto sulla programmazione dell’edizione 2026 di “Fai la mossa giusta”, la fiera dedicata all’istruzione, alla formazione e al lavoro in programma il 6 novembre 2026 al Palafiere “Riccardo Coppo”, e sugli eventi di avvicinamento.

In particolare, mercoledì 20 maggio alle ore 17, nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio, si terrà l’incontro “Star bene al lavoro. Esperienze in atto di Welfare aziendale”, momento di approfondimento dedicato ai modelli di welfare aziendale e al benessere organizzativo, che rientra nel percorso di avvicinamento alla manifestazione. L’iniziativa sarà moderata dalla giornalista ed esperta di comunicazione in economia, lavoro e impresa Chiara Conti e vedrà gli interventi di Veronica Buzzi (Presidente di Buzzi S.p.A.), Emanuele Cavallari (HR Manager Gruppo Marazzato), Carlo Volpi (Presidente Fondazione Viva) e Mariangela Candido (Direttore HR e Organizzazione Andriani S.p.A.), con testimonianze su pratiche e modelli di welfare aziendale, formazione interna e sostenibilità organizzativa.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Fiorenzo Pivetta, aprendo i lavori, ha dichiarato: “Il tavolo tecnico rappresenta uno strumento fondamentale per seguire con continuità le situazioni di crisi occupazionale e costruire, insieme agli attori istituzionali e territoriali, percorsi concreti di ricollocazione. Nel caso IBL, il lavoro congiunto sta consentendo di attivare strumenti formativi mirati e di valorizzare le competenze dei lavoratori coinvolti, con l’obiettivo di favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo, il percorso di avvicinamento a ‘Fai la mossa giusta’ conferma la volontà di mantenere alta l’attenzione sul rapporto tra formazione, imprese e benessere organizzativo, elementi sempre più centrali per lo sviluppo del territorio”.